Cabello: James Story no tiene ningún rol que jugar aquí

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, no tiene ningún rol que jugar en la política venezolana.

“Los embajadores que se han ido, algunos que hemos tomado la decisión de echarlos de acá, como James Story, no tienen ningún rol que jugar aquí”, aseguró Cabello.

“Él (Story) es un funcionario de tercera. Allá él con sus egos”, dijo en respuesta a la declaración del funcionario estadounidense en la que asomó la posibilidad de volver abrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela.

“Estados Unidos creyó que podía poner un presidente acá. Un mamarracho. A estas alturas nosotros no pedimos que levanten las sanciones contra nosotros, sino contra el país, que no nos permiten comprar medicinas, alimentos”, dijo Cabello durante una rueda de prensa del PSUV.

“El que quiera venir a nuestro país tiene las puertas abiertas, siempre y cuando lo hagan en el marco del respeto, que es la única exigencia del Gobierno Bolivariano”, reiteró.

En referencia a la oposición venezolana y las venideras elecciones de alcaldes y gobernadores dijo que “la oposición no se merece que el país hable de ellos. A estas alturas no han hecho la primera reunión ni se han puesto de acuerdo para las elecciones, son los mismos el G4 y un grupo de cogollitos, no se reúnen ni siquiera entre ellos”, dijo.

Aseguró que en la oposición tienen problemas internos por eso no lograron más candidatos en la Asamblea Nacional. “Es imposible que ellos lleguen a un consenso. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero no podemos hacerle el trabajo”, afirmó.

Respecto al diálogo indicó que “es muy triste que la oposición haya llegado a niveles de desprecio de sus seguidores. Nosotros seguimos apostando al diálogo, nadie más que Maduro ha solicitado el diálogo. Ahí estamos sentados, no nos vamos a rendir, somos Gobierno y en el marco de la Constitución seguiremos pidiendo que nos devuelvan todo lo que nos han robado, y que nos quiten las sanciones”, destacó.