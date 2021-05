Cabello: La OEA, UE y EEUU saben que están masacrando a un pueblo y no dicen nada

El Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, condenó el silencio cómplice que ante la masacre contra el pueblo colombiano mantienen organismos internacionales y países aliados del gobierno de Iván Duque.

“Quiero darle saludos a los hipócritas del mundo con mucho cariño que saben lo que está ocurriendo en Colombia y no dicen nada, voltean hacia el otro lado, que saben que están masacrando a un pueblo y no dicen nada, se conforman con un tibio comunicado, la OEA (Organización de Estados Americanos), el Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos, todos ellos pues, los socios, mientras tanto el pueblo está siendo masacrado”, denunció.

Durante la transmisión de la edición 338 de su programa Con el Mazo Dando, se solidarizó con el pueblo colombiano que, sostuvo, se encuentra en las calles librando una dura batalla contra el narcoparamilitarismo encarnado en la figura del subpresidente Duque.

“El hermano pueblo colombiano está librando una dura batalla contra las mafias que gobiernan Colombia que son parte de la oligarquía colombiana que por siglos ha atropellado al pueblo colombiano; un pueblo digno que ha decidido salir a la calle”, sostuvo, al tiempo desestimó las acusaciones que contra Venezuela han lanzado voceros del gobierno uribista y sus aliados de la derecha continental.

“Ellos siguen subestimando a su pueblo cuando dicen que eso está promovido desde Venezuela; (Andrés) Pastrana dijo eso y ahora Lenín Moreno diciendo que nosotros estamos promoviendo eso. No vale, no subestimen al pueblo, es el pueblo que se cansó”, apuntó y recalcó que este despertar colombiano ha socavado al sistema dominante en la nación neogranadina.

“Mira Duque tú te podrás sostener ahorita con la represión, los asesinatos, pero ya las bases están destrozadas, ya no hay instituciones que puedan dar la cara en Colombia, pronto comenzará a voltearse la policía, pronto comenzará la Fuerza Armada a levantar su voz también, que ellos no van a seguir matando pueblo porque ellos son parte del pueblo. Te vas a encontrar con la realidad se van a llevar por delante todo lo que encuentren, la policía va a dejar los cuarteles y se va a ir junto al pueblo y los militares van a dejar los cuarteles y se van a ir junto al pueblo y ustedes van a tener que salir corriendo y eso va a pasar más temprano que tarde, porque ustedes no le dejaron tregua a ese pueblo”, auguró.

Lamentó las “imágenes dantescas que a uno le da pena con los familiares de las personas porque no es fácil que uno vea cómo le asesinan un familiar en la calle de un disparo, jóvenes la gran mayoría asesinados por el gobierno colombiano”.

Enfatizó que lo que acontece en Colombia no puede ser comparado con lo acaecido en Venezuela con las guarimbas. “Aquí salieron a protestar la burguesía y grupos pagados por la burguesía ¿Por qué? Porque ellos quieren el poder a toda costa aquí en Venezuela, y allá en Colombia está saliendo a protestar el pueblo porque los están matando de hambre y los quieren seguir matando de hambre, es el pueblo pobre el que está en la calle”, acotó. / Con el Mazo Dando