Cabello: la ONU la utilizan como una tribuna para atacar países

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la Organización de Naciones Unidas (ONU) es utilizada por Estados Unidos como una tribuna para atacar países.

Durante la reunión semanal del Partido, destacó que la ONU deberia ser para construir la paz, para ponerle freno al banco mundial.

«La ONU es una institución que obedece a los intereses del imperialismo norteamericano y por tanto ha sido utilizada para atacar a naciones libres e independientes que han decidido no plegarse a las órdenes de Estados Unidos», dijo.

En la tradicional rueda de prensa de la tolda roja, Cabello recalcó que, históricamente, la ONU ha sido utilizada para asaltar países y violar su soberanía. En este sentido, recordó cuando los ex presidentes de Colombia y Chile, Iván Duque y Sebastian Piñera respectivamente, intentaron usar este espacio para hacer señalamientos en contra de nuestro país.

«Cuando Chávez fue a la ONU dijo que allí olía a azufre, y eso sigue siendo así, no ha habido cambio. En la ONU sigue EEUU diciendo en dónde hay guerra y se pretenden dictaminar en qué país son demócratas y en cual no. Vemos naciones como España , en donde todavía hay reyes, pretendiendo hablar de democracia», sentenció Cabello.

De igual manera, recalcó que, a pesar de los ataques, Venezuela jamás ha abandonado estos espacios, por el contrario siempre ha asistido a desmentir las acusaciones y defender su posición ante el mundo.

«Esperamos que este año en la Asamblea de la ONU se imponga la no injerencia, la solidaridad entre los Pueblos, la lucha contra el hambre, la paz. No abrigamos mayores esperanzas pero igual allí estaremos para defendernos de los ataques del imperialismo y decir la verdad», enfatizó.

La información la dio a conocer en el marco de la visita del canciller de Venezuela, Carlos Faría, a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para participar en el 77° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), participa este lunes en diversas reuniones.

Amenazas contra Venezuela

De igual manera, el también diputado a la Asamblea Nacional dijo que Estados Unidos amenace a Venezuela con más sanciones a esta alturas, ya no tiene sentido.

“A estas alturas del partido, yo creo que eso no tiene ningún efecto, a un Pueblo que le ha hecho de todo el imperio norteamericano. Al contrario, refuerza aún más la conducta y el proceder antimperialista nuestro”, expresó.

Asimismo, sostuvo que es muy triste que todavía el gobierno norteamericano no se haya dado cuenta que aquí en Venezuela eso no funciona, “aquí hay un Pueblo que decidió ser libre, hay un gobierno que se respeta y respeta a los demás y esas presiones a nosotros no nos van a influir para nada”.

Apertura de la frontera

Respecto a la apertura de la frontera el próximo 26 de septiembre, afirmó que el partido acompaña la posición y la voz del primer mandatario, Nicolás Maduro, «todos los temas del país los maneja según nuestra Constitución el Presidente de la República».

“Nosotros hemos insistido que la expectativa de abrir la frontera con Colombia, no solo de ser por el lado comercial, es fundamental el tema humano, el tema social, de una frontera viva que está allí”, expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Formación del PSUV

Cabello, anunció que la juventud de la tolda roja iniciará un proceso de formación, para poder batallar contra el “imperio más poderoso”.

En ese sentido, el líder de la PSUV destacó la importancia de prepararse para la batalla. “No es fácil batallar al imperio más poderoso y mantenerse firme. Hay algunos que no aguantan y hay quienes se pasan al bando contrario”, indicó.

Durante la acostumbrada rueda de prensa de esta organización política, Cabello destacó la participación y apoyo del partido en la Expo Feria Científico Tecnológica Industrial Irán–Venezuela.

En ese sentido, destacó el avance económico e industrial que ha alcanzado el país de la mano de las acciones del Gobierno Bolivariano.