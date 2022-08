Cabello: la ONU no se va a pronunciar por el avión porque la mantiene EEUU

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que los gobiernos del mundo no han opinado sobre el secuestros del avión venezolano en Argentina porque no les conviene.

En especial se refirió a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como organismo internacional.

«Ningún organismo internacional se va a pronunciar sobre secuestro del avión venezolano en Argentina, para esas instancias internacionales no pasa nada. La ONU la mantiene Estados Unidos, no podemos esperar que salga nada de allí», dijo Cabello.

Agregó, «extrañamente liberaron la carga del avión, pero la gente que estaba allí no puede regresar a su país, nosotros estamos acostumbrados a luchar así. Ellos regresarán a su patria y serán recibidos con abrazos», afirmó.

Por otro lado, agradeció a los países que si han manifestado su solidaridad con Venezuela.

“No vas a escuchar a Bachelet diciendo algo de eso; unos venezolanos retenidos no sólo injusta, sino ilegalmente retenidos en Argentina, no pasa nada para ellos y no vamos a esperar que salga algo bueno de ellos. Afortunadamente si hemos tenido manifestaciones de solidaridad de los Pueblos, de quienes “sí se ha escuchado la voz”, agregó.

Calificó el hecho como un «acto de cobardía» y aseguró que Venezuela ejercerá todos los mecanismos legales para tramitar el regreso de la aeronave y la tripulación.

Caso Monómeros

Durante la rueda de prensa, Cabello, también se refirió a la situación de la empresa venezolana, Monómeros ubicada en Colombia.

«Me da la impresión de que a quienes desfalcaron Monómeros les van a abrir el juicio en Colombia, por eso es que allá ya no queda ninguno, se desaparecieron y ninguno se atreve a decir donde está. El largo brazo de la justicia les va a llegar. Destrozaron Monómeros. Toda esa gente va tener que pagar», precisó.

De igual manera agregó, “ahí está el escándalo armado de Monómeros, no solo se la robaron sino que destruyeron esa empresa. Pero el que quiera más, vaya a ver cómo dejaron la Embajada y los consulados. Es una figura de lo que significa la oposición cuando tiene control de algo, lo destruyen, así como han destruido la propia oposición”, dijo.