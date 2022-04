Cabello: la oposición promueve ataque al SEN

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que la oposición venezolana utiliza matrices mediáticas para promover un nuevo ataque contra el sistema eléctrico nacional y generar angustia en la población.

Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello dijo que “esta semana se ha lanzado la señora Tamara Sujú, que no hay electricidad, ella está en no sé donde, en alguna parte del mundo, y dice que los apagones no dejan que las personas no puedan almacenar comida, que se está cocinando con leña”.

Asimismo, reseñó que en el año 2019 se produjo un ataque cibernético contra el sistema eléctrico del país, el cual, a juicio de Cabello, fue perpetrado por la derecha nacional.

“En 2019 se fueron todos a atacar el sistema eléctrico nacional, una guerra con sabotajes incluidos y matrices mediáticas creadas”, concluyó.

Cuestionó que personalidades que no apoyan la gestión del presidente Nicolás Maduro buscan por cualquier vía generar noticias falsas sobre Venezuela y sus connacionales para desprestigiar a la nación.

Al respecto, sobre la migración venezolana comentó: “que que si se van para Estados Unidos, que se van para Chile, lo que queda de El Nacional tenía una nota sobre eso, cinco mil kilómetros a Chile, caminando me imagino. Cuánto pagaron en la frontera de los Estados Unidos, tratando de levantar otra vez esa matriz”.

En esa línea, cuestionó que las campañas mediáticas estimularon la migración venezolana, la cual fue “orquestada por mercenarios que dijeron que en Venezuela no había futuro. Esa gente se regresa y compara cómo está Venezuela ahorita y cómo está donde estaban ellos. No hay comparación, la patria es la patria”, acotó.

Añadió que actualmente dentro de las filas de la oposición están divididos.

“Los mismos que llamaron al cese de la usurpación ahora llaman a primarias”.

Resaltó que en los sectores de la oposición “no van haber primarias porque no son capaces de ponerse de acuerdo nunca y que no van a participar en nada porque desconfían unos de otros, no se respetan, todos saben que uno es más pillo que otro. Son ladrones, se han robado todo, aunque ahorita están los palangristas como locos porque repartieron una platica por allí y dejaron un gentío por fuera”, puntualizó Cabello.