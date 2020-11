Cabello: Llegó la hora de cobrarle a los que traicionaron la patria

El primer vicepresidente del Partidos Socialista Unido de Venezuela y candidato lista nacional, Diosdado Cabello, hizo parada en Coro, estado Falcón, en el marco de la gira por varias entidades con motivo de brindar un mensaje a la población de cara a las elecciones parlamentarias del 6-D.

En una reunión con las fuerzas revolucionarias de esa entidad, Cabello ofreció un mensaje a la mujer venezolana, a la que dio la tarea de poner en sus hombros la movilización y logística del día de las elecciones. “El día de las elecciones los hombres decimos ´entendido´, porque las mujeres son las que van a llevarnos a la victoria”, dijo el candidato.

Dijo que el día de las elecciones llega la hora de cobrarle a todos los que “traicionaron la patria, la pusieron en alquiler. Pero gracias a la resistencia del pueblo, de la mujer venezolana, de la juventud y de los partidos políticos, se ha logrado resistir”.

“No contaban con la dignidad de un pueblo que no se rinde. Aquí no se rinde nadie”, arengó el líder político. “Aquí no hay miedo. Hace tiempo nos echamos el miedo a la espalda porque estamos decididos a hacer patria”.

Ante los ojos del mundo

El líder político destacó que todo lo que está ocurriendo en el país, está siendo observado por el mundo entero con mucha atención. “Lo que ocurre en Venezuela está siendo visto por todo el mundo ¿seremos capaces de darles una lección este 6 de diciembre?”, preguntó a la multitud presente en la capital coreana.

“El día 5 nos instalamos en la AN y el día 6 presentamos una propuesta de ley para sancionar con todo el peso de la ley a quienes han destruido la AN y han robado al país”, prometió Cabello.

“Yo tengo fe en las mujeres y hombres que están en la lista nacional. Caras nuevas y frescas que nacieron, crecieron y se formaron con el comandante Hugo Chávez”, dijo sobre los candidatos que le acompañan en esta contienda.

Recordó a estos candidatos que una vez que lleguen al Parlamento, no deben olvidar al pueblo que los llevó allí. “Si hoy pedimos su voto, mañana vamos a legislar con ese pueblo en la Asamblea”, dijo.