Cabello: Los diputados electos el 6-D deberán legislar para el pueblo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, señaló este jueves durante su intervención en la primera Clase Inaugural del Programa de Formación de Candidatos y Candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar a la Asamblea Nacional, que las y los diputados electos el 6-D deberán legislar para el pueblo.

«El Plan de la Patria es nuestro libro de consultas todos los días. Cuando lleguemos al Parlamento, debemos tener el Plan Legislativo listo. Vamos a legislar para nuestro pueblo y debemos estar siempre acompañados del pueblo».

El también candidato lista nacional por el Gran Polo Patriótico, reiteró su llamado a la unidad monolítica de las fuerzas revolucionarias para garantizar la victoria en las elecciones parlamentarias.

Cabello afirmó que el gobierno de Donald Trump no levantará las sanciones contra Venezuela, por ello las y los parlamentarios deben defender la soberanía de la patria «No destrocemos las esperanzas del pueblo, está claro que Estados Unidos no levantará las sanciones, pero cuando estemos en la Asamblea defendamos nuestra soberanía, es un momento histórico y por eso debe ganarse con una amplia mayoría».

Resaltó que se debe transformar la esencia de la Asamblea Nacional para devolvérsela al pueblo. Aseveró que los diputados de la Asamblea Nacional del Gran Polo Patriótico no serán los representantes de ningún poder fáctico de las regiones, llámense gobernadores, alcaldes o sectores económicos sino del pueblo.

Anunció que ya el GPPSB tiene juramentados todos lo comandos de campaña estadales, “ahora vamos a los circuitos. A los comandos de campaña circuitales para que haya una coordinación clara, específica en todo el territorio nacional. Así como tenemos las calles, las comunidades, las UBCH, también vamos a tener los comandos de campaña”. El líder revolucionario hizo un reconocimiento a los equipos políticos por la juramentación de todos los comandos de campaña estadales, “estamos allí sumados en una verdadera unión revolucionaria con todo el esfuerzo que se ha venido haciendo”.

En este sentido, el presidente del Psuv y presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que el GPP realizará una campaña electoral para recuperar la AN «Esto es una campaña electoral para la Asamblea Nacional, quítense el chip de las campañas presidenciales, de gobernadores y alcaldes. No es para elegir a Maduro, aquí se está debatiendo si vamos a una nueva Asamblea Nacional decente, soberana o no».

Maduro rechazó el llamado por parte de la extrema derecha nacional e internacional de suspender las elecciones parlamentarias poniendo como excusas la pandemia. «Están lanzando dardos venenosos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, el coronavirus en este momento está controlado. Estamos salvando decenas de vidas, pero ellos quieren suspender las elecciones por lo que sea».

“La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de la elecciones en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional. El único que elige el Poder Legislativo en Venezuela es el pueblo con su voto”, recalcó.

El jefe de Estado reiteró la invitación a la Unión Europea para participar como observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de diciembre «“Manden una comisión en privado y ustedes podrán ver la verdad de Venezuela que no les permite ver Estados Unidos”, dijo.

El Dignatario resaltó que de ésta nueva AN saldrán los nuevos liderazgos para llevar las riendas en el futuro del país. «De esta Asamblea Nacional van a surgir los nuevos liderazgos para los próximos 10 – 20 años de Venezuela, del futuro, en unas elecciones históricas (…) Debemos hacer una campaña alegre, estética y colorida de los símbolos de la campaña. La consigna principal de arranque es ¡Ven, vamos juntos! Esta es la campaña más bonita que hemos diseñado, esto dice mucho de lo que vamos a hacer», acotó.

Por otra parte, la jefa de estrategias del Comando de Campaña «Darío Vivas», Cilia Flores, señaló que la actual AN en desacato no solo destruyó el Parlamento de manera física sino al Poder Legislativo como un poder del Estado, al tiempo que lamentó la destrucción que privó en la AN tras el triunfo de la derecha. «No solamente destruyeron la estructura física sino el Poder Legislativo como Poder del Estado, no existe, no legislaron más nunca. La derecha nunca hizo nada sino todo lo contrario a lo que establece la Constitución de la República».

«La derecha está raspada en el quinquenio en el que llevaron la Asamblea Nacional. Nosotros debemos unificar el discurso y saber que en la AN se trabaja por comisiones. El diputado no tiene que saber todas las respuestas, una vez electos, tienen temas para especializarse». resaltó Flores.

