Cabello: no basta una elección en Colombia para garantizar un cambio

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió al proceso electoral que se llevó a cabo este domingo en Colombia, y aseguró que, «gane quien gane, no es suficiente para generar un cambio».

Aunque aseguró que Venezuela no interfiere en los procesos de otros países, en Colombia es necesario generar un cambio más allá de los político.

«Sabemos quiénes han gobernado a Colombia por más de 200 años, todo el mundo sabe quiénes han estado al frente de esos gobiernos, la oligarquía colombiana ha tenido presencia absoluta en todas las decisiones que se toman en ese país, hay que tener cuidado con las expectativas, con las ilusiones, porque estos son de los que bajan de una nube a cualquiera a plomo limpio», alertó el primer vicepresidente del PSUV.

Cabello no descartó la posibilidad de que, con la llegada de un nuevo gobierno, puedan notarse cambios significativos en el país vecino, y añadió:

«Forman parte de procesos, procesos que van a llevar más temprano que tarde a que el pueblo colombiano desplace a esa oligarquía, no es suficiente unas elecciones en Colombia para garantizar cambios, hasta que ese país no se refunde desde abajo, es imposible pensar en un cambio verdadero», expresó Cabello.

Restricciones para votar en Venezuela

Cabello, destacó que las limitaciones que se generaron para para que los colombianos residentes en Venezuela ejercieran su derecho al voto, son de exclusiva responsabilidad de las autoridades del vecino país.

«Reconocemos el esfuerzo del pueblo colombiano que salió a las calles, aquí en Venezuela a ejercer su derecho al voto. Si hubo algún problema, no tiene que ver con Venezuela, fueron los consulados colombianos que no permitieron los votos, la prohibición no es de Venezuela»,insistió. » Hubo muchas restricciones en este proceso», manifestó.