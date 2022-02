Cabello: no hay golpe de estado en el mundo que no esté dirigido por EEUU

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante su participación en la Asamblea Nacional del Acuerdo en conmemoración del 30º Aniversario de la Rebelión de la juventud patriótica militar bolivariana del 4F 1992 y día de la Dignidad Nacional, aseguró que los protagonistas del 4F insurgieron como una rebelión militar contra los Estados Unidos y el neoliberalismo.

Recordó que la gesta del 4F respondió fue una rebelión popular contra el neoliberalismo, contra los gobiernos del pacto de Punto Fijo y contra el imperialismo norteamericano

«No hay golpe de estado en el mundo que no esté dirigido por EEUU», sentenció Cabello.

A juicio de Cabello, de no haber sido por ese alzamiento, hoy en Venezuela no existiría paz, «la historia no debe alterarse», llamando la atención a los parlamentarios de la oposición y les espetó que ellos no estarían en los cargos que hoy ocupan de no haber sido por el 4 de febrero, encabezado por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

El diputado Cabello destacó que los rebeldes que participaron en los eventos del 4F asumieron su responsabilidad y estuvieron presos mientras en la Cámara el senado, el puntofijismo pedía «muerte a los golpistas».

«Estuvimos presos, y en ninguna parte debatieron por nuestra libertad. No vi ninguna manifestación en la OEA por la libertad de los presos políticos en ese momento. Nos subestimaron. Creyeron que Chávez se alzaba porque tenía ansias de poder , y nos subestimaron estando presos. Salió Chávez de la cárcel y nos subestimaron».

Recordó que en el 2002 la oposición apoyó el golpe de estado contra Chávez, «no vi a ninguno desestimando el golpe en 2002, al contrario, aplaudieron cuando sacaron los cuadros de Bolívar y Chávez cuando salieron de la AN. Esos que defienden «la democracia» tampoco salieron a protestar contra la autoproclamación de Guaidó.

En caso de haber cumplido la condena de 30 años a la que fueron sentenciados los militares rebeldes del 4F «un día como hoy saldríamos indoblegables y rebeldes contra el imperialismo, los EEUU y el neoliberalismo. Aquí la prueba, 30 años después, seguimos en contra del imperialismo y hemos dado muestras de ello».

Clamor popular

Diputado José Gregorio Vielma Mora

Por su parte, el diputado José Gregorio Vielma Mora, destacó que el 4-F, fue una manifestación pedida por el pueblo, que ya no soportaba más las injusticias y agravios irreparables cometidos por los gobiernos adeco- copeyanos de la Cuarta República, que usaban las torturas, desapariciones y muertes como política de Estado.

“Pero, ¿qué hicimos ese día?— Entregarnos con fuego patriótico a dar libertad a Venezuela, porque Venezuela estaba bajo el asecho neoliberal. Venezuela estaba a punto de ser entregada a un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Venezuela iba a perder sus servicios públicos. Estábamos a merced del imperio gringo en el Fuerte Tiuna, en todas las unidades militares”, refirió Vielma Mora.

Además, afirmó que tras los acontecimientos que trazaron un nuevo curso en la historia de la nación, los que vivieron la revolución del 4 de febrero, están ahora, 30 años después dispuestos a seguir ofrendando sus vidas a la defensa y soberanía de la Patria.

El Proyecto de Acuerdo en Conmemoración del Trigésimo Aniversario de la Rebelión de la Juventud Patriota Militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992 y día de la Dignidad Nacional fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría calificada.