Cabello: PSUV está cumpliendo la ruta establecida para ganar el 28-J

La ruta que se ha establecido el Partido Socialista Unido de Venezuela, para obtener una victoria contundente en las próximas elecciones del 28 de julio, se está cumpliendo según lo planificado, aseguró el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello.

En este sentido, durante la acostumbrada rueda de prensa semanal de la tolda roja, Cabello aseguró que la estructura del 1×10 es altamente efectiva y está bien organizada para asegurar el triunfo el 28-J.

“Cuando nosotros hacemos las actividades de chequeo, de revisión de la maquinaria es un proceso de críticia y autocrítica. La oposición es tan boba que cree que éstas son una manera de asumir que el 1×10 no funciona, eso va funcionar y de aquí al 28 corregimos todos los errores y deficiencias que tengamos. El 1×10 es tan positivo que, como la derecha no tiene uno le toca hablar del nuestro”, resaltó.

De igual manera, resaltó que la oposición no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales y, como históricamente lo han hecho, cantarán fraude.

“Cada vez que hay una elección y la oposición pierde, salen diciendo que les hicieron fraude y van a entregar las pruebas. Hay cantadores profesionales de fraude y todos militan en la oposición”, aseguró Cabello al tiempo que criticó la postura ambigua de la derecha de sólo reconocer los resultados electorales que les favorecen.

Sin violencia

De igual manera, el líder revolucionario afirmó que el chavismo permanece alerta ante los intentos de la oposición de generar violencia, ataques contra la Patria y el presidente Nicolás Maduro.

“Nosotros no vamos a esperar que ocurra un desastre en Venezuela, por eso digo que no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir manifestaciones de odio de ninguna naturaleza”, expresó Cabello.

Asimismo, recordó el prontuario de violencia que siempre ha tenido la oposición, del cual destaca el caso del magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro. “Cada vez que sacan una noticia dicen del ‘supuesto atentado’, eso lo negó la gran prensa internacional (…) intentaron invadir este país (…) han dado golpe de Estado y lo niega la oposición”, añadió.