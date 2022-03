Cabello: Rusia está haciendo sola lo que debería hacer el mundo entero

Diosdado Cabello ratificó su apoyo a las acciones de Rusia en territorio ucraniano y consideró que el mundo debería estar acompañando la lucha que aseguró libra el gigante euroasiático contra el fascismo y el neonazismo.

“Rusia está haciendo hoy el trabajo que debería estar haciendo el mundo entero, el mundo entero debería estar unido para acabar con el fascismo y el nazismo de cualquier forma, ah se lo están dejando a Rusia, bueno ya ellos hicieron el trabajo y saben cómo es, casi que lo hicieron solos en esa oportunidad, y esta vez lo están dejando solo con el agravante de que gran parte del mundo apoya al neonazismo”, sostuvo.

Desde su programa Con el Mazo Dando, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), advirtió a los países que en la actualidad ejercen sanciones económicas contra Rusia de las consecuencias que podría acarrear el saqueo de los recursos de la nación euroasiática por parte de Estados Unidos y Europa.

“Son ladrones, piratas, filibusteros en alta mar, asaltan, ahí parece que le van a quitar unos recursos a Rusia, cerca de 300 mil millones de dólares, la diferencia entre lo que le quitaron a Libia y lo que le están quitando a Rusia es que (Vladimir) Putin sí se los va a cobrar con una buena factura y con intereses, no crean que se van a robar esos reales y Putin se va a quedar con los brazos cruzados”, afirmó.

Zelenski es un fascista

Cabello se refirió al presidente ucraniano Volodímir Zelenski al que calificó de fascista y merecedor de premio Nobel de la Paz que apuntó está totalmente desprestigiado.

“No hay nada más desprestigiado que el premio Nobel de la Paz, si se lo dieron a Obama a Santos que se lo den ahora a Zelenski, qué es una vuelta más para un ventilador, désenlo”, apuntó.

Cuestionó que la “Comunidad Internacional” no emita condenas contra el mandatario ucraniano y su reciente decisión de cercenar los derechos democráticos de 11 partidos políticos, todos con tendencia social demócrata y de izquierda.

“El señor Zelenski si ejerce una democracia bien vista por la Comunidad Internacional, suspende 11 partidos políticos y no hay novedad, nadie dice nada, ni dicen que están persiguiendo a los partidos políticos, nada, está bien hecho pues”, dijo.

Nuevo orden mundial

El dirigente psuvista cuestionó las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien señaló que se está forjando un nuevo orden mundial y que la nación norteamericana debería liderarlo.

“¿Quién estaba liderando el orden mundial hasta el 24 de febrero? No era Estados Unidos o nosotros estamos engañados, el mundo estaba engañado. ¿Había otro país que se consideraba jefe en el mundo que no era Estados Unidos? ¿Ahora van a liderar este nuevo orden mundial? Yo no lo sé, pero lo que sí es cierto es que viene un nuevo orden mundial y ojalá sean capaces de sentarse las grandes potencias a hablar y evitar que mañana alguien se le ocurra lanzar una bomba como la de Hiroshima o la de Nagasaki”, puntualizó.

Reiteró su alerta en torno al conflicto que occidente libra contra el gigante euroasiático y la escalada que se podría registrar.

“Si la Unión Europea tuviera un poquito de dirección, sino estuviera un tipo como (Josep) Borrell ahí, ellos deberían estar reunidos decidiendo ponerle fin a ese conflicto con Rusia porque no les conviene; señores este problema se les va a venir más grande, mucho mayor, más intenso”, señaló y abogó para que prive la paz y el diálogo entre las potencias.

“Ojalá desistieran de la guerra, ojalá tuvieran la inteligencia para desistir de la guerra, ojalá la OTAN se diera cuenta que ellos son los causantes de esa guerra”, reflexionó.