Cabello sobre dirigencia del PCV: tiene el discurso del imperialismo

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuestionó a la dirigencia del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a la que acusó de esgrimir el mismo discurso de la élite gobernante de Estados Unidos.

Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello lamentó la actual posición asumida por los comunistas bajo la dirección de Óscar Figuera.

“Óscar Figuera tiene el mismo discurso que tiene el imperialismo norteamericano contra nosotros”, apuntó y aseguró que esta postura de la “cúpula” del partido del gallo rojo es cuestionada por la militancia de base.

“Ese no es el militante del partido comunista, no, uno va a los barrios y a las comunidades y se los encuentra”, afirmó al tiempo que calificó como “vergonzosa” esta posición de la dirigencia del PCV.

«Da pena por la cantidad de mártires que tiene el Partido Comunista de Venezuela o los comunistas en las luchas revolucionarias de Venezuela», expresó.

Llamado a la unidad

Por otra parte, el dirigente del PSUV se refirió al venidero proceso de elección de los jefes y jefas de calle de esta tolda política y recalcó la importancia de promover liderazgos de base comprometidos con la unidad y leales.

«La lealtad en este caso al PSUV, al pueblo, al presidente Nicolás Maduro, al legado del pensamiento del Comandante Hugo Chávez, a Simón Bolívar, lealtad a los principios”, subrayó.

Insistió en señalar que para este proceso de elección de renovación del PSUV “no hay línea” de por quién ejercer el voto.

«No hay línea, vaya usted camarada y vote por el que usted quiera”, indicó y recalcó que “los liderazgos están obligados a trabajar con lo que diga el Pueblo”.

“Nosotros estamos aquí para cumplir las decisiones que tome nuestro Pueblo», enfatizó.

Cabello también se refirió a la importancia de la renovación generacional del liderazgo para garantizar que “la revolución sea irreversible”.

«¡Nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta juventud! Cuando el Comandante Chávez decidió abrirle paso a la juventud revolucionaria y darle un lugar protagónico, tenía toda la razón, hoy día se están recogiendo esos frutos, pero necesitamos seguir sembrando», dijo.

«Juanes eres un inmoral»

Cabello no desaprovechó la oportunidad para referirse al concierto que realizará el cante colombiano Juanes en Venezuela y recordó que fue este artista neogranadino uno de los promotores de la campaña antivenezolana durante el año 2019.

Calificándolo de “inmoral”, el primer vicepresidente del PSUV rememoró las acusaciones que el cantante colombiano lanzó contra el presidente Nicolás Maduro durante su participación en el concierto Venezuela Aid Live, señalándolo de “dictador”.

“Juanes te voy a decir algo; el presidente en Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro que, según tú, no te dejaba entrar a Venezuela”.

Seguidamente afirmó que el cantante colombiano es sobrino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que en su opinión explica porque Juanes “tiene negra el alma”.

“Él es sobrino de Uribe (…) por eso es que tiene el alma negra. Uribe es el primer padrino que tuvo en su carrera musical y si fue Uribe su Padrino el narcotráfico estaba detrás de su carrera musical”, denunció.

Cuestionó las manifestaciones de “amor” que el cantante ha señalado hacia los venezolanos en los últimos días para anunciar su concierto en el país.

“Después de decir que no venías a Venezuela, que cantaste en un concierto donde se pretendió invadir a Venezuela, ahora vienes porque ‘amas a los venezolanos’. ¿A cuáles amas tú? Muy inmoral (…). Ahora, bien bueno que vengas para que veas a un pueblo libre, un pueblo que no se rinde y que triunfó en esa invasión que tu promoviste, los que estábamos de este lado le metimos medio guariney a los que estaban de aquel lado que querían invadir a este país. No pudieron ni van a poder ni con mil conciertos de esos ni con mil Juanes al frente”, enfatizó.