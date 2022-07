Cabello sobre el Darién: todo es una campaña por plata

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acusó a los sectores del extremismo opositor de promover una campaña dirigida a obtener dinero utilizando para ello a migrantes venezolanos que cruzan el Darién.

Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello acusó a Alberto Federico Ravell de ser uno de los artífices de esta campaña que recalcó solo busca obtener financiamientos “para robárselo como ya lo hicieron con la llamada ayuda humanitaria”.

“Los utilizan solo como un número como una estadística, no les interesa el nombre, la familia sino el número, la estadística ¿por qué? Porque los números son los que les permiten a ellos (extremismo opositor) cobrar plata, no el nombre de Diosdado Cabello como migrante con sus problemas, no, porque ellos cobran por cada número y usted se convierte en un número”, aseguró.

Recordó como durante años anteriores el tema de los migrantes venezolanos fue altamente reseñado por medios de comunicación y periodistas vinculados con el extremismo opositor señalando que todo se trató de un fraude a los venezolanos.

“Ellos montan sus shows, ahora si usted es joven y lee todos los ataques que les han hecho a los venezolanos fuera de nuestro país y, usted cayó en la trampa de Ravell y toda esta gente que montaron una gran campaña mediática para que usted se fuera ¿usted va a volver a inventar?”, cuestionó.

“Se los estoy diciendo que es un tema de número porque por cada uno de los que ellos dicen van a tratar de cobrarlo y necesitan una campaña publicitaria que monta Ravell y monta Leopoldo Castillo y monta Carla Angola y con eso ellos van a cobrar porque lo dijo este, este y este, y así es como cobran y siguen robando a Venezuela”, insistió.

Responsabilidad de Colombia y Panamá

Cabello denunció que, dentro de la campaña en torno a este paso de migrantes, se intenta involucrar al Gobierno de Venezuela.

“¿Dónde queda eso? Eso hay que mostrárselo a la gente en un mapa, esa es la frontera entre Colombia y Panamá, eso está lejísimo de Venezuela, en todo caso ¿quién debe custodiar eso ahí? ¿El Gobierno de Venezuela? No puede. Eso lo debe custodiar del lado colombiano el Gobierno colombiano y del lado panameño, el Gobierno de Panamá. Eso es un problema de ellos esa zona, que se la quieren tirar a Venezuela”, enfatizó.

No descartó la posibilidad de que otro de los objetivos por resaltar los peligros de este paso fronterizos estén asociadas a los que asegura es el interés del presidente saliente de Colombia, Iván Duque, en función de obtener financiamiento para construir una carretera en esta zona para ser utilizada por el narcotráfico colombiano.

“No les extrañe que basado en eso Duque anda buscando plata para hacer una vía ahí ¿para qué? Para sacar la droga colombiana, el negocio, porque se les pone duro por aquí por Venezuela, porque por aquí no hay esperanza para ellos”, señaló.

Instó a los venezolanos, en especial a la juventud a no caer en estas campañas y los invitó a quedarse en Venezuela y trabajar en la recuperación del país y a quienes se encuentran en el exterior les convidó a retornar y unirse a quienes siguen construyendo el país que todas y todos merecemos.