Cabello sobre Guaidó y la UE: No hallan qué hacer con ese parásito

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y jefe de la fracción parlamentaria de los partidos que integran el Gran Polo Patriótico (GPP), Diosdado Cabello, se refirió a los recientes pronunciamientos realizado por la Unión Europea y algunos países de América Latina sobre el retiro del título de “presidente interino” a Juan Guaidó.

“Ya al tipo no lo consideran, ninguno de ellos lo reconoce (…) la verdad es que no hallan qué hacer con un parásito como este, porque el tipo es un ladrón, un incapaz, un inepto. El colonialista Josep Borrell le dice a Juanito Alimaña (Juan Guaidó) si te he visto no me acuerdo”, aseguró este miércoles durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando.

Llamó la atención sobre posible planes de fuga por parte de Guaidó y acotó que con los recientes acontecimientos políticos “no sé donde irá a parar porque a ese paso nadie lo va a querer en su territorio”.

Señaló que en el caso de la deuda de Paraguay con Pdvsa, la cual estaba siendo negociada por el autodenomiando “gobierno interino” a través de Javier Troconis, se trata de una prueba más de la corrupción que signó a estos exdiputados y evidencia el interés que existía por parte de Gobiernos como el paraguayo en desconocer al Gobierno legítimo de Venezuela.

“¿Quién le dio atribuciones a él (Guaidó) para condonar las deudas que países tienen con Venezuela? Pero vamos a pensar; si eso es voluntario, eso es de Gobierno a Gobierno como lo quisieron pintar, ¿por qué hay que meter a un abogado que iba a cobrar 26 millones? Señor que además resulta ser el abogado del tío del presidente de Paraguay, la respuesta es simple porque son unos pillos de allá y de aquí”, explicó.

“Capriles parece un carrito chocón“

Cabello también se refirió a la reciente aparición del dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, quien planteó establecer un mecanismo “real” para que la oposición se pueda constituir en una alternativa para los venezolanos.

“Capriles no tiene ni la más mínima idea de lo que es una estrategia porque un día dice si y otro no, a menos que la estrategia sea equivocarse, y si es así dejémoslo quieto; parece un carrito chocón”, indicó.

Por otra parte calificó de “valiente” al sector opositor que hace vida en la Asamblea Nacional.

“La oposición que está ahí es muy valiente; se alzaron contra los que quieren una hegemonía absoluta dentro de la oposición y en Venezuela”, afirmó al tiempo que abogó porque logren constituir una oposición democrática.

“Ojalá presentaran una propuesta unitaria al país, se despojaran de los egos y entendieran que Venezuela necesita una oposición seria”, dijo.

“Vamos por las 23 gobernaciones“

Enfatizó que en medio de este panorama de división y pugnas opositoras, dentro de las fuerzas revolucionarias agrupadas en el GPP se encuentran trabajando para garantizar la victoria en la totalidad de los estados del país en las venideras elecciones regionales.

“Va a haber elecciones y en el GPP estuvimos revisando nuestra maquinaria de cara a una nueva ofensiva del partido en el Gobierno, el partido en la Asamblea, el partido junto al pueblo y el partido en elecciones”, adelantó.

Instó que de cara a este proceso electoral los militantes de los partidos revolucionarios “deben entender que más importante es la patria que cualquier aspiración personal” y aseguró que quienes resulten como candidatos “serán los mejores y las mejores”.

“Nosotros vamos a participar y vamos por la 23 gobernaciones”, sentenció.