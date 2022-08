Cabello sobre Monómeros: si lo inventigan Guanipa iría preso

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que si se investiga la situación de la empresa Monómeros, el dirigente opositor, Tomás Guanipa, «termina preso».

Así lo expresó al ser consultado sobre este caso en la rueda de prensa del Partido.

«No lo dudes, Tomás Guanipa se hizo hasta la fiesta de cumpleaños con la plata de Monómeros para 2 mil personas cuando era embajador de Narnia en Colombia. Es una inmoralidad», agregó en la rueda de prensa.

En ese sentido, manifestó que varios dirigentes de la oposición venezolana son responsables de lo que ocurrió en la empresa Monómeros. «Mucho más él, Guanipa, que estuvo en Colombia. Va a decir ahora que no sabe nada, imagínate la irresponsabilidad (…) Como Leopoldo López que dijo que un año no sabía nada de Monómeros, en un año le chupó todo, le sacó hasta el pago del colegio de los hijos», agregó.

Cabello también resaltó la llegada del embajador de Colombia designado en el país, Armando Benedetti, así como, Félix Plasencia, como embajador de Venezuela en el país vecino.

«Eso habla de que ya un principio fundamental tener un representante diplomático en ambos países ya está resuelto, presentar las cartas credenciales y bueno cada quien asumir las funciones, las responsabilidades y las misiones que los presidentes tienen que encomendar»

Guerra al dólar paralelo a través de la denuncia

Diosdado Cabello invitó a denunciar a los comerciantes que cobren el dólar a tasa no oficial. Comentó que muchos de ellos colocan un papel con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) pero cobran a otro monto.

«Nosotros estamos obligados como pueblo a denunciarlo, el partido pararse al frente de los comerciantes y denunciarlos en cada pueblo de Venezuela», apuntó.

Resaltó que es lógico que el imperialismo y la derecha induzcan a la especulación del dólar, «porque ellos no quieren que la situación en Venezuela se estabilice, ellos tratan de generar situaciones conflictivas en cualquier área para busca de dónde se agarran (…) el tema del dólar y nuestra moneda no es nuevo lo han utilizado varias veces».

Asimismo, destacó que ese no es un tema fácil de enfrentar por la situación en la que se encuentra Venezuela. «Estamos en una situación que el Estado venezolano como tal, los ingresos en dólares no son los que teníamos antes y con todo y eso, gracias a las políticas del Gobierno Nacional ahí está, lo que ellos han querido hacer no lo han podido lograr», dijo.

Recordó que la Fiscalía General de la República activó un operativo especial sobre ese tema y el Gobierno Nacional también lo está haciendo. Al tiempo, destacó que una de las denuncias que hay son los supermercados y tiendas que han remarcado los precios en base al dólar paralelo.