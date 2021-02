Canciller Arreaza se reúne con la AN para trabajar contra las sanciones

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza y el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, comparecieron este miércoles ante la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, y acordaron con esta instancia del Poder Legislativo trabajar en una estrategia conjunta como Estado venezolano para vencer la agresión integral imperial contra el país.

Sobre esta agresión ejecutada y promovida por el Gobierno de Estados Unidos y de sus países satélites, el canciller Arreaza detalló que abarca dos temas que en este momento convoca a todos los venezolanos de bien, sin importar las posiciones políticas: Las medidas coercitivas unilaterales y la defensa de la Guayana Esequiba. «Compartimos el mismo proyecto constitucional y debemos defenderlo», expresó.

Durante la comparecencia, realizada en el Palacio Federal Legislativo, el Ministro y el Procurador explicaron cómo las medidas coercitivas unilaterales violentan la Carta de las Naciones Unidas; analizaron informes de relatores especiales y resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General de la ONU, informes de expertos teóricos que han hecho estudios de campo en Venezuela y han demostrado el efecto criminal que han tenido las mal llamadas sanciones en toda la población.

El jefe de la diplomacia venezolana indicó que incluso leyeron declaraciones de funcionarios del Gobierno estadounidense, en las que admiten los pasos a seguir para provocar dolor en los pueblos de los países agredidos y obligarlos a rendirse junto con sus gobiernos.

«En el caso venezolano, no evaluaron bien el país, no conocieron la carga genética libertaria que el pueblo lleva de manera innata. Somos un pueblo que no se dejará imponer», afirmó el ministro Arreaza, quien además celebró la comparecencia ante la AN como un hecho extraordinario que debe pasar a ser ordinario y que reivindica la institucionalidad del Estado bolivariano.

El procurador Muñoz, en su intervención, aportó que la imposición de las medidas coercitivas unilaterales se agravan mediante toda una estructura jurídica y financiera puesta al servicio de un grupo político específico en Venezuela, que se activa inmediatamente tras cada orden ejecutiva emanada desde Washington y llaman a los bancos, a los proveedores de servicios, a las aseguradoras, «para avanzar en un proceso de agresión mucho más serio».

Por su parte, el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, señaló que la comparecencia de los funcionarios del Ejecutivo Nacional permitió evaluar el impacto de las medidas coercitivas, sus modalidades de imposición y las acciones desarrolladas por el Gobierno Bolivariano ante la Corte Penal Internacional (CPI), con base en el Estatuto de Roma.

Apuntó que la reunión además favoreció entender que se debe llevar el tema para conocimiento del pueblo y que acordaron tener encuentros permanentes de revisión y evaluación, así como dos subcomisiones conjuntas de la Cancillería y la AN que permitirán trabajar en la estrategia común como Estado frente a las sanciones.

Finalmente, reconoció que existen avances importantes en la estrategia que han seguido el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, los cuales guiarán la ruta a seguir para el desescalamiento de las medidas de agresión imperial. / Prensa MPPRE.