Capriles implosiona a extremistas de Guaidó con sus contradicciones

El escenario que se vive actualmente en Venezuela ante la proximidad de un nuevo proceso comicial previsto para el próximo 21 de noviembre de este año, para elegir a gobernadores, alcaldes y representantes a los Consejos Legislativos Municipales, ha provocado una implosión en el seno del mal llamado “gobierno interino” de Juan Guaidó, la cual ha sido activada por el propio aliado y dirigente de la oposición extremista Capriles Radonsky.

A través de la cuenta @RedRadioVE de periodismo digital en Twitter, se publica una entrevista realizada por el Servicio Bloomberg, donde se presenta a un Capriles Radonsky, quien de manera sorpresiva cambió su forma de pensar y cuestiona las sanciones impuestas por EEUU, alegando que perjudican a los más pobres. Sin embargo, tiempo atrás Capriles apoyó y pidió públicamente a la administración estadounidense la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, sanciones que, hoy por hoy, afectan a la economía nacional, perjudicando directamente al pueblo venezolano.

Capriles reconoce que el poder político está en manos del Gobierno de la República Bolivariano de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros. “Ahora ¿Quién tiene el poder en este país?, ¿Lo tenemos nosotros? O ¿lo tienen ellos?. Lo tienen ellos”, concluye.

Este político vinculado al asedio a la embajada de Cuba durante los sucesos de golpe de Estado ocurrido en abril de 2002, afirmó que la figura de “gobierno interino” se agotó, revelando que se habían planteado tres pasos como el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. “Nunca le dijimos a la gente, cómo se lograba el cese de la usurpación. Después que planteamos esa ruta, fuimos como creando una suerte de gobierno interino (…) con toda una burocracia”.

Seguidamente, aseguró que él nunca apoyo algunas prácticas que se convirtieron en el motivo y razón de ser de los grupos extremistas de oposición al señalar que “cuando aplicas presión a un país afectas a la gente más pobre (Sanciones). No es verdad que se levantará contra Maduro. Todo lo contrario, más van a depender de Maduro. Hay gente que depende de una caja de comida para comer y si no tienes ninguna posibilidad de tener un ingreso propio, esa caja de comida va a ser para ti tu vida. Y esa caja de comida te la da el gobierno”.

Henrique Capriles lamentó la decisión de EEUU de excluir a Venezuela de donación de vacunas contra la Covid-19 “Eso no afecta a Maduro. Ayúdenos. Es por la gente, no es para los políticos. Hay quienes hablan demasiado y no conocen la realidad del país (…) ¿Qué pasa con la gente pobre en este país?; ¿Qué comen ellos?, si están enfermos ¿Cómo se curan?. Entonces hay gente que habla mucho, pero no saben el verdadero escenario popular”.

Con razonamientos plegados de contradicciones, Capriles aseveró : “No tengo ningún vínculo con Gobierno Interino (Juan Guaidó) Eso que llaman Gobierno Interino se agotó. EEUU debe ser muy cuidadoso con los recursos que asignen, se deben cuidar activos venezolanos en el exterior de la corrupción”.

“Creo que los activos que están en el exterior, hay que buscar una figura legal, de modo que esos activos deben ser preservados para que no haya corrupción y que Maduro tampoco pueda meterle la mano a esos activos, para que esos recursos que son de los venezolanos, no se despilfarren en cosas que no son para los venezolanos. Por lo tanto, creo que esa es una tarea de la comunidad internacional, por supuesto impulsada por nosotros”, expresó.

Aunque Henrique Capriles aseveró que no tiene ninguna aspiración para las elecciones previstas para el mes de noviembre, argumentando que “quizás la gente puede pensar que estoy en campaña, pero no tengo ninguna aspiración para elección en noviembre, además no puedo porque estoy inhabilitado”, muchos columnistas observan con asombro esta nueva postura que ha asumido este político de opositor, dejando entrever que existe una agenda oculta que aún no logra definirse con claridad.

Ante las declaraciones de Henrique Capriles, la gente reaccionó y cuestionó muchas de sus afirmaciones, catalogándolas de contradictorias, al no estar en sintonía con las acciones que pusó en práctica durante los últimos años, desde la trinchera de la oposición extremista.

Muchos usuarios y usuarias le respondieron con frases que en cierta manera ponen en tela de juicio las palabras del ex candidato presidencial: “Ahora @hcapriles no te laves las manos que las tiene bien sucias…”; “Bueno dile eso a una de las mayores culpables de las sanciones , se llama @liliantintori que ahora se da una vida lujosa en Salamanca con todo el dinero q le donaron y que se robo y que para la liberación del vago de @leopoldolopez, de alló el guaibobo, un miserable q uds apoyaron”; entre otras reacciones que inundaron las redes sociales.

Con relación a la no vinculación con el gobierno interino de Guaidó, muchos de los usuarios de twitter sacaron fotografías, donde se observan a ambos dirigentes de la oposición abrazados y sonrientes; otros consideran que Venezuela se encuentra sin rumbo “también por culpa de él”, por lo que piensan que “esa clase política debe pedir perdón a toda la nación”.

A continuación adjuntamos algunos de los tuits que no incluyen palabras obscenas y que permiten dar una visión de lo que piensa el ciudadano común en torno a estas declaraciones suministradas por el opositor Henrique Capriles, donde crítica de manera severa las estrategias extremistas del gobierno interino de Guaidó y que ahora manifiesta públicamente no compartir los llamados de bloqueo que un día apoyó.

Otros usuarios de la red social twitter piensan que estamos en presencia de “un transtorno de personales múltiples, también llamado Transtorno disociativo, que suele presentarse como reacción a una situación traumática que permite que una persona evite los malos recuerdos”, en respuesta a un tuit del periodista Michel Caballero Palma.