Capriles llama a votar en las parlamentarias el 6-D

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, llamó a los venezolanos a votar del 6 de diciembre, para “no regalarle la Asamblea Nacional a Maduro”.

“Nosotros no vamos a dejar a la sociedad civil sin opción. Este país no va a tener o alacranes o Maduro. Aquí nosotros vamos a abrir caminos. Vamos a seguir abriendo caminos como se abrieron las rejas de unos presos. La única manera de salvar a este país es abriendo caminos de política”, manifestó.

De acuerdo con Capriles, la elección parlamentaria puede dar paso hacia una transición. “Es un falso dilema votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados”.

El líder opositor criticó a Juan Guaidó, quien, dijo, preside un gobierno de internet. “No se puede seguir obviando la realidad que tenemos en nuestros ojos. Maduro está en el poder”, dijo el ex candidato presidencial.

Solución creíble.

En cuanto al diálogo entre el gobierno y la oposición mediado por Turquía, Henrique Capriles dijo que en estos momentos lo que corresponde es “hablar con todo el que nos acerque a una solución creíble”.



Capriles tuiteó una imagen del presidente de Donald Trump estrechando la mano de Recep Erdogan, presidente de Turquía, junto al mensaje “hablar con un miembro de la comunidad internacional es lo normal cuando crees en la política y en la democracia”.

“Para la muestra un botón”, concluye el trino que repudia la satanización del diálogo, y aclaró estar dispuesto a hablar “con chinos, con rusos, con europeos… con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis”.

Por su parte, Stalin González explicó que su único “empeño es … devolverle a los venezolanos el derecho a elegir su futuro” y que el diálogo “es la única garantía para el cambio”.