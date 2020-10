Capriles reaviva la pugna opositora sobre el ilegal bloqueo gringo

Este martes el dos veces candidato presidencial derrotado y dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles Rodonski en videoconferencia con representantes de la Cámara de Comercio de Maracaibo, les instó a hacer lobby en Washington contra las sanciones que afectan al sector empresarial venezolano.

«Yo creo que es muy importante, a través de Fedecámaras -no se cómo lo hacen ustedes-, si a través de consecomercio como Cámara de Comercio de Maracaibo, yo creo que es muy importante que ustedes hablen también con Washington, es muy importante que se oigan la voz de los empresarios que no son enchufados, que no son gente que está arrecostada sobre el régimen de Maduro que los oigan a ustedes, esa ha sido mi recomendación en Washington», dijo en video difundido por las redes sociales.

Capriles calificó de fracasada esta estrategia promovida por la oposición venezolana, las cuales fueron apoyadas e instrumentadas con celeridad por la administración de Donald Trump.

Cuestionó que sobre este tema prevalezca la posición de quienes no habitan en el país. «Una cosa es vivir en Miami y otra cosa es vivir Maracaibo, una cosa es vivir en Miami y otra cosa es vivir en Acarigua, o vivir en Cumaná y yo creo que hay que oir a la gente que vive en Venezuela, a los empresarios que trabajan en Venezuela, a la gente que vive aquí», acotó.

«Como se lo dije a Fedecámaras, como se lo dije a Fedeindustria; yo creo que hay que esperar el 3 de noviembre, Estados Unidos gane Trump o gane Biden, sin duda discute sobre la situación de Venezuela, es una política bipartidista, pero EEUU sabe que no hay resultado», señaló.

Desde el sector liderado por Juan Guaidó, se mantienen firmes en la defensa de las medidas de bloqueo y asfixia económica contra el país, que se profundizaron con el ascenso de la oposición a la Asamblea Nacional.

Al respecto Capriles afirmó que existe una deconexión de este sector político con la realidad del país.

«Yo creo que hay que oir otras voces y se los dice alguien que forma parte del G4, que es político, pero que considero que nosotros no somos ni los dueños de la verdad, y los políticos a veces estamos desconectados de la realidad que viven otros sectores del país», sostuvo.

Estas declaraciones de Capriles reavivaron la pugna que existe dentro de los diversos grupos de la oposición venezolana sobre las medidas ilegales y unilaterales que impone EEUU contra Venezuela, como mecanismo para promover un cambio de Gobierno en Venezuela, donde el extremismo apuesta por la continuidad y sectores moderados argumentan la necesidad de desmontarlos ante el evidente fracaso.