Ceballos sobre capturas en Colombia: es lo que espera a cada traidor

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Remigio Ceballos, se pronunció este viernes sobre la detención en Colombia de cuatro venezolanos participantes en la operación Gedeón, que en mayo pasado pretendió derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Publicidad

«Traidores a la Patria de Bolívar y Chávez, han sido traicionados por sus empleadores, capturados y humillados por el Gobierno de Colombia que les dio cobijo y protección ordenada por Washington. Eso es lo que le espera a todo traidor! Combatiremos al terrorismo, Venceremos!!!», publicó Ceballos en su cuenta twitter.

Traidores a la Patria de Bolívar y Chávez, han sido traicionados por sus empleadores, capturados y humillados por el Gobierno de Colombia que les dio cobijo y protección ordenada por Washington. Eso es lo que le espera a todo traidor! Combatiremos al terrorismo, Venceremos!!! pic.twitter.com/abKZTwk0NJ — A/J REMIGIO CEBALLOS (@CeballosIchaso) September 3, 2020

La detención ocurrió horas después de que el presidente Maduro denunciara un intento de asesinato en su contra, por parte del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.)

«Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, escuchen, yo no estoy exagerando (..) Están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme, Donald Trump lo decidió y lo activó, él no tiene ética», expresó el jefe de Estado venezolano el pasado martes.

Publicidad

Los capturados fueron identificados como Rayder Alexander Russo Márquez, Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, Juvenal Sequea Torres y Juven José Sequea Torres; tres de ellos ligados a la Operación Gedeón en Venezuela.