CEELA destaca bondades del sistema electoral venezolano

El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), participó este jueves en la Auditoría del Sistema de Producción de las Máquinas de Votación para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que se desarrolló en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicados en Filas de Mariche, estado Miranda.

Nicanor Moscoso, presidente del CEELA, comentó que desde el inicio de las auditorias han estado de forma presencial y telemática, “hemos estado en todas las ferias principalmente en lo que es el software que va a utilizar esta maquina porque es una novedad, pero basado sobre la experiencia que tiene este país con le voto electrónico donde han sido muy exitosos”, comentó Moscoso.

Asimismo se está comprobando en las maquinas que van a ser desplegadas cumplan y tengan todos los elementos necesarios para que los venezolanos y venezolanas puedan votar el 6 de diciembre.

Una de las facilidades que debe tener una misión o de acompañamiento o de la veeduría, es la de trasladar experiencias de un país a otros sean positivas o negativas. “Nosotros estábamos preocupados para que no suceda lo que ocurrió en República Dominicana, que las maquinas no estaban auditadas adecuadamente y el día de las elecciones no estaban los candidatos en la pantalla y tuvieron que suspender las elecciones”, refirió.

El representante del CEELA, manifestó que en Venezuela no va a poder suceder porque ya en la preparación de la maquina y la auditoría que se hace cuando se da el acta 0, están las opciones de votación y los venezolanos podrán ejercer su derecho con tranquilidad.

Aprovechó para hacer un llamado como organización internacional a que salgan a votar “la única manera de que nuestros países se fortalezcan democráticamente es que seamos respetados en el mundo mediante la participación”, indicó.

Por su parte, el Jefe de la misión internacional de la CEELA Guillermo Reyes señaló que en Mariche hay una participación comprometedora en cada una de las auditorías, “éstas máquinas son nuevas y es necesario esta auditoría”, destacó.

Reyes, reiteró lo indicado por la Presidenta del CNE en que las auditorias son la forma mas clara y mas transparente de demostrar que el proceso se hace cumpliendo los mandatos legales, “así que nuestra tarea será acompañar, hacer veeduría y hacer que se cumpla en el caso concreto de esta auditoria con la verificaciones de las 35 mil maquinas de votación”, dijo.

Agregó que hay una amplia representación de las 107 organizaciones políticas en el proceso de la configuración de las maquinas.