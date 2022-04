Chavismo celebra con tribuna antiimperialista victoria popular del 30A

Con una tribuna antiimperialista en Puente Llaguno, en Caracas, el chavismo conmemora este sábado la victoria popular del 30A de 2019, cuando fue derrotado un intento de golpe de Estado promovido por Juan Guaidó y Leopoldo López.

«Desde Puente Llaguno nos concentramos en una Tribuna Antiimperialista en el marco de la victoria popular del 30 de abril de 2019. Leales siempre, traidores nunca», afirmó en Twitter el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Infante.

Desde la tribuna, la diputada Tania Díaz ratificó que Venezuela es «libre, es soberana, es independiente y es chavista».

Invitó a la militancia a movilizarse este domingo primero de mayo por el Día del Trabajador, en el que dijo «habrán cosas muy importantes».

«En Venezuela ocurren cosas que no pasan en otros países, en otros países no hay estabilidad laboral, no hay buen ambiente de trabajo. El Comandante Chávez nos dejó una ley orgánica para defender a todos los trabajadores», recalcó.

Más temprano, dirigentes políticos, alcaldes, diputados y gobernadores conmemoraron la derrota del golpe fallido desde el Distribuidor Altamira, donde el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseveró que la oposición sería derrotada nuevamente si intentan otro golpe.

Afirmó que en la acción del 30A, que fue encabezada por Guaidó y Leopoldo López, la oposición jamás puso un pie en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, y calificó la Operación Libertad como pura «parafernalia» para «adornarse ante el mundo».