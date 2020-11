Cilia Flores: En cualquier momento se da el acercamiento con EEUU

Al principio daba la impresión que Cilia Flores respondería de manera corta una pregunta relacionada con el diálogo entre el gobierno de su esposo, el presidente Nicolás Maduro y la administración estadounidense de Donald Trump. Esperábamos un “no comments”, pero la primera combatiente respondió con un extenso análisis soportado en un historial de cómo se ha ido produciendo ese diálogo desde aquella Asamblea Nacional donde el entonces diputado Nicolás Maduro integraba el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Estados Unidos, espacio bautizado como Grupo Boston y al cual pertenecieron los entonces diputados Rafael Lacava y Calixto Ortega, entre otros. En medio de esa ilación, Flores despliega este adelanto: “en cualquier momento, no sé, pudiera ser más temprano que tarde que se pueda dar un acercamiento”. Así respondió en concreto cuando le preguntamos por ese diálogo Venezuela-Estados Unidos.

“Nosotros tenemos esa aspiración, porque siempre lo ha planteado el Presidente, siempre las manos están extendidas para el diálogo. Es mucho lo que se puede avanzar; aquí en Venezuela hay empresas estadounidenses que tienen intereses, tienen experiencia, han sido socias de Pdvsa, pueden seguir trabajando. Creo que este distanciamiento y este rompimiento no solamente ha afectado a Venezuela, porque le han impuesto todo este bloqueo y todas estas sanciones; pero es que también ha perjudicado a ciudadanos estadounidenses que lo que hacen es trabajar, que lo que han hecho es trabajar, que venían a Venezuela a invertir y también a ganar y los pusieron a perder”, analizó.

Flores de Maduro adelantó que la próxima Asamblea Nacional sumará esfuerzos para propiciar ese diálogo con Estados Unidos y con todos los países del mundo. Para darle fuerza a su idea, repite que “esto debe acabarse, vamos a otro escenario; sabemos que mucha gente quiere venir, muchos no vienen por miedo, por temor, porque son sancionados los que vienen, eso debe acabarse, vamos a retomar la normalidad”.

La ex presidenta del parlamento (2005-2010), acusa a “los bichitos” que dirigieron la actual Asamblea de haberle prometido a los Estados Unidos que con las sanciones, pueblo y Gobierno se rendirían.

“Ni el pueblo se rinde, ni el Presidente se rinde, ni el Gobierno se rinde, ni los poderes públicos se rinden…aquí vamos a seguir”, acotó.

– Hablando de rendiciones, observamos las grandes colas de personas que no se rinden para echar gasolina. ¿En el alto gobierno se tiene un estimado de cuándo desaparecerán esas colas?

– Sí, se está trabajando para eso. En verdad que es cruel lo que ha hecho esta gente con el pueblo: quitarle la gasolina para promover colas, promover descontento y promover rendición. Una cosa macabra. Ellos creen que ese sufrimiento (del pueblo) se va a transformar en apoyo a ellos; resulta que el pueblo está muy consciente. El pueblo sabe cómo ha hecho el presidente Nicolás Maduro de tripas corazones para traer los barcos con gasolina de Irán. Pero ya se está produciendo gasolina y se está produciendo un 30% más de lo que se consume diariamente y ese 30% se está guardando. Cuando él (Maduro) lo anunció, iban más de 20 días de reserva. No como dijeron por allí, que quedaban 20 días de suministro de gasolina. No. Suministro de gasolina se está produciendo diariamente y se va guardando. Y si no se produjera nada, todavía tenemos reservas que cada día se va incrementando. Ya se va normalizando todo. Con todo esto también se aprende y entonces los trabajadores de la industria han cerrado filas para proteger a la empresa, aun cuando han habido manos peludas.

– Entonces para el año que viene probablemente esas colas mermarán.

– Este mismo año. Nosotros aspiramos que deben ir bajando, como han ido bajando, para que sea sostenido. Aquí nosotros tenemos cómo solucionarlo.

– La Ley Antibloqueo se aprobó precisamente para destrancar ese tipo de situaciones. ¿Qué se ha logrado con esa Ley?

– Esta ley abre campos de una forma maravillosa. Te puedo decir que, desde diversas partes del mundo, mucha gente interesada en volver a Venezuela a retomar proyectos o a emprender nuevos proyectos de inversión; en todas las áreas, petrolera, minera, del turismo. Pero mucho, mucho interés ha despertado esta ley en inversionistas internacionales y nacionales también. Ya todo el mundo está estudiando el alcance de la ley para comprometerse sin ningún tipo de riesgo hacia fuera, hacia los que se creen dueños del mundo y poder invertir en Venezuela. Y es importantísimo eso que está ocurriendo con la Ley Antibloqueo y más importante es lo que va a ocurrir: ya están llegando recursos, van a llegar muchos más recursos y esos recursos, de acuerdo con lo que establece la ley, serán utilizados para beneficiar al pueblo, para beneficiar a los trabajadores en los salarios. El Presidente está consciente de lo que representa el salario para los trabajadores y está trabajando con el equipo económico minuciosamente cómo hacer para invertir todo este recurso que está llegando a través de la ley y que seguirá llegando para inyectárselo al salario de los trabajadores. Gracias a la Ley Antibloqueo van a venir buenas informaciones y buenas decisiones que tomará el Presidente. Desde la próxima Asamblea tenemos que legislar en función de la Ley Antibloqueo.

– ¿Cómo visualiza la próxima Asamblea Nacional?

– La visualizo como una Asamblea nuevamente de puertas abiertas al pueblo. Una Asamblea donde el pueblo entra para ser escuchado a llevar sus propuestas y a pararse en el podio. Visualizo una Asamblea retomando todas las funciones del Poder Legislativo; funciones que fueron abandonadas por esta directiva de la ultraderecha. Esta nueva Asamblea va a trabajar en función de las necesidades del pueblo. Vamos a retomar la Asamblea con un objetivo: transformar lo que haya que transformar, cambiar todo lo que haya que cambiar porque el pueblo lo reclama, lo exige.

– ¿Cuál será el rol del Psuv en esta nueva AN?

– El Psuv es la primera fuerza política del país. Y con el Gran Polo Patriótico en alianza perfecta como estamos, vamos a tener una gran responsabilidad. Vamos a representar la mayoría y como mayoría tenemos la responsabilidad de escuchar, de debatir, de consensuar de llegar a acuerdos con todos los factores porque el parlamento se debe convertir en el epicentro del diálogo y allí van a estar todas las fuerzas políticas; las fuerzas políticas de la oposición, que van a ganar también sus posiciones, Entonces la gran responsabilidad es trabajar junto a todas las fuerzas políticas, en el consenso y en el disenso; pero retomar ese rol de debates, a veces, como tú bien lo sabes porque cubrías esa fuente, en una posición con argumentos, uno puede cambiar, modificar o mantener fija una posición. En el debate, con argumentos, todo se puede.

– La Constitución le asigna al Poder Legislativo la función primaria de legislar. ¿Cuáles serían las leyes que deben priorizarse?

– Comenzó un proceso desde el Gran Polo Patriótico de consulta nacional. Hay leyes que van a ser prioridad para nosotros. Hay una ley muy hermosa que tiene que ver con cuidar a los que cuidan a las personas vulnerables, a las personas con discapacidad; el cuidado para garantizar la salud. También entre las leyes que hemos recogido como propuesta en esa gran consulta está una para atender el tema del agua, del gas, de la gasolina. La ley de protección a la familia. Hay un tema que a mi me parece que es prioridad y tiene que ver con el retardo procesal. Hay un problema con el retardo procesal que es necesario abordarlo: hay personas que caen detenidas y duran mucho tiempo para determinarse si son culpables o son inocentes. Entonces hay que legislar mucho con el tema judicial. Creo que si nosotros tenemos una justicia expedita que en el momento preciso diga si una persona es culpable, evitaría transitar un vía crucis esperando una medida.

– Hace tres días un grupo de trabajadores judiciales denunciaron ante la ministra del Servicio Penitenciario que los policías no lo estaban parando al régimen de confianza tutelado expedido por ese ministerio en favor de presos que esperan una medida de un tribunal.

– Sí, sí, eso se ve. Y en los casos en los que se denuncie debe actuarse puntualmente. Pero en una legislación deben ser también específicos los procedimientos y las sanciones a quienes incumplan con estos procedimientos; por eso es que nosotros tenemos que hacer un trabajo profundo con el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal…tenemos que hacer una revisión total para que se cumpla, para tener una justicia verdaderamente justa y a tiempo, porque cuando la justicia llega a destiempo, deja de ser justicia. El delito leve, el delito que no amerita que la persona esté en prisión va a otros mecanismos de cumplir penas de otras maneras; evitamos el hacinamiento carcelario, porque en las cárceles no están todos los que son, ni son todos los que están. Identificar bien eso y los casos graves son los que tienen que quedarse presos el tiempo que establecen nuestras leyes. Debe haber el debido proceso y respetarle los derechos humanos a las personas que cometen delitos, pero también es importante proteger y respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos que andan en las calles y que son víctimas de la delincuencia. Son temas bien complejos.

– ¿Se ha planteado que la próxima AN acometa una renovación parcial o total de los poderes público?

– En Venezuela tenemos cinco poderes públicos nacionales. De esos, hay un poder en desacato, que se volvió loco, que es el Poder Legislativo. El poder que irrespeto todo el mandato constitucional: se pusieron de espaldas al pueblo, favoreciendo a las potencias extranjeras, incurriendo en delitos de traición a la patria, pidiendo sanciones, pidiendo bloqueos, ocasionando sufrimiento en el pueblo, tratando de ocasionar una guerra aquí. Afortunadamente, los cuatros otros poderes públicos trabajaron en función de la defensa de la patria, en favor del pueblo y defendiendo la soberanía. Nosotros tenemos paz en Venezuela gracias a que hay otros cuatro poderes públicos que con toda la fortaleza que tienen y con todas las funciones, cumplieron su rol. El Poder Ejecutivo en primer lugar, el Presidente al frente, defendiendo a la República y a todos los ciudadanos, defendiéndonos de la guerra y siempre con decisiones acertadas a cada momento. El Poder Judicial que con sus decisiones logró ponerle un control a esta AN que la declaró en desacato. Y que fue evidenciando cada decisión inconstitucional de la AN; cada decisión que atentaba contra los intereses del país, el TSJ iba alertando. Igual con el Poder Ciudadano. Creo que desde la Asamblea Nacional debemos es fortalecer los poderes públicos, reforzarlos, ayudarlos y seguir trabajando en colaboración como lo establece la Constitución.

La Primera Combatiente junto a su esposo, el Presidente Nicolás Maduro Moros

Las cartas echadas desde el 6D

Desde el mismo 6 de diciembre las cartas estarán echadas”. La frase de Cilia Flores, candidata al parlamento, viene acompañada de su manifiesta indignación por todo el desempeño de la actual AN elegida en diciembre de 2015 y donde la oposición obtuvo un triunfo con 213 curules.

“O corren o se encaraman…los bichitos, me refiero”, dijo en forma de reto a esa oposición que controló el parlamento durante cinco años, periodo en el cual el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró en desacato por desobedecer sentencias emitidas que le ordenan retirar a tres parlamentarios indígenas mientras se aclaraba si hubo irregularidades en su elección. “Trabajaremos con resultados; por su frutos los conoceréis”, prometió Flores.

Emprendimiento y Petro digital

La entrevista con Flores de Maduro se dio a través de una plataforma digital. En medio del “palo de agua” caraqueño, la candidata al parlamento comentó que entre las propuestas a debatirse en la venidera legislatura figura el proyecto de ley del futuro para el desarrollo sustentable y cuido del medio ambiente.

Derivada de las consultas, el Gran Polo Patriótico también piensa impulsar una propuesta de ley del emprendimiento, “tomando en cuenta que las iniciativas de pequeños y medianos actores del país abren nuevas posibilidades y mercados”.

Igualmente proyectan una ley de la economía digital para regularizar las formas de intercambio económico en esa materia y asegurar los derechos y deberes. “Para esto debe dársele un amplio uso al petro digital”, acotó.

