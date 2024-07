Cinco alcaldes más rompen con la oposición y apoyan a Nicolás Maduro

Este martes cinco alcaldes del estado Trujillo renunciaron a su vinculación con la oposición para declararse a favor de la candidatura del presidente Nicolás Maduro.

A través de un video divulgado en redes sociales, los burgomaestres Wilmer Delgado, del municipio Montecarmelo; Servando Godoy de José Felipe Márquez Cañizales; Francisco Aguilar de Andrés Bello; Heriberto Materán Tapia de Motatán y Dilcia Rojas de Campo Elías, resaltaron que su decisión obedece a que, nuevamente, las élites de la ultraderecha pretenden imponer al país una agenda de desestabilización y llevar al país por el camino de la violencia.

En este sentido dieron a conocer un comunicado mediante el cual abogaron por el uso de la paz como mecanismo para cambiar la realidad del país y devolverles a los venezolanos la calidad de vida.

A continuación, se reproduce el comunicado íntegro:

A la opinión pública nacional.

Nosotros,

Dilcia Rojas-Alcaldesa del Municipio Campo Elías; Wilmer Delgado – Alcalde del Municipio Monte Carmelo; Heriberto Materan Tapia – Alcalde del Municipio Motatán; Francisco Aguilar-Alcalde del Municipio Andrés Bello; Cervando Godoy-Alcalde del Municipio José Felipe Márquez Cañizales!

Faltando seis días para decidir el destino y el futuro de Venezuela por los próximos seis años, como alcaldes en ejercicio, hemos meditado, reflexionado, entendido y llegado a la conclusión que el camino para Venezuela no es la violencia, no es el odio, ni la confrontación entre venezolanos.

Llevamos 25 años ininterrumpidos de conflictividad política y el único resultado palpable es la pobreza, el dolor, la división y la separación del pueblo venezolano. Como oposición, no hemos tenido la madurez política y ni hemos estado a la altura del cambio demandado por nuestra gente. No es un secreto, venimos de fracasos continuos fingiendo una unidad inexistente debido a la imposición de agendas e intereses que obedecen a los caprichos personales de las élites caraqueñas que secuestraron el liderazgo opositor en Venezuela.

Este 28 de julio, nuevamente, esas élites irresponsables quieren imponer su agenda de desestabilización, es el mismo patrón que siempre termina dejándole más frustración y más lágrimas para nuestro pueblo. Nuevamente quieren conducir al país a la violencia, pero Venezuela no aguanta más hijos caídos, no aguanta más madres llorando ni en las calles ni en los aeropuertos, Venezuela no aguanta continuar viendo partir a sus hijos sin rumbo seguro.

Por tales motivos, después de largas jornadas de consultas entre nosotros, nuestras familias y nuestros equipos politicos, después de una larga reflexión y respondiendo sólo a nuestra conciencia, hemos tomado la decisión de romper con el Comando Con Venezuela y la política de humillación e imposición de María Corina Machado. Hemos decidido romper con el fanatismo y el radicalismo opositor que ha alimentado el odio entre hermanos venezolanos. Este grupo de alcaldes opositores ha decidido romper con esta forma nefasta y destructiva de hacer política; hemos decidido romper con esas líneas sectarias e impuestas; hemos decidido romper con quienes han hecho de la crisis venezolana un negocio; hemos decidido romper con quienes necesitan ver sangre derramada de inocentes para ellos seguir justificando los apoyos monetarios y el lobby internacional.

Con total responsabilidad, hoy asumimos el compromiso de declararnos independientes y apoyar la candidatura de Nicolás Maduro Moros, para entonces, a partir del triunfo pacífico del 28 de julio, podamos dar apertura a una nueva etapa de renovación institucional, convivencia política, reconciliación nacional y paz, todo con el objetivo de impulsar los cambios y las transformaciones necesarias que den respuestas a las grandes problemáticas que afectan al pueblo venezolano.

Es desde la paz que vamos a cambiar nuestra realidad, no es sobre un rio de sangre o una montaña de muertos; es con diálogo, entendimiento y convivencia que vamos a devolverle a los venezolanos su calidad de vida y sus ganas de seguir soñando con un futuro mejor.