Claudio Fermín: “Vamos a cumplirle a Barinas y derrotar al continuismo”

El candidato a la gobernación de Barinas, Claudio Fermín realizó un recorrido por todo el sector Bella Vista de Barinitas, donde aseguró que todo el estado llanero está decidido a cambiar.

A través de una nota de prensa, Fermín indicó que “quienes han tenido todo el poder durante 22 años no pueden venir ahora a hablar de una Barinas potencia. Si se aplican las mismas políticas no vamos para ninguna parte. Vamos a trabajar por el cambio de políticas, no por el ‘quítate tú pa’ ponerme yo’. ¡Vamos a derrotar al continuismo!”.

“Ayer estuvimos en Calderas y hoy en Barinitas, y como a toda Barinas, la dejaron en la miseria. Los que acabaron con los recursos públicos se confabularon para traer más pobreza y maltrato al pueblo, pero no obtendrán los votos para seguir gobernando. ¡Barinas va a cambiar!”, aseguró en el marco de un recorrido popular.

Por último, Claudio Fermín resaltó que “nuestra lucha es permanente. Vamos a cumplirle a Barinas para que esté en las mejores manos”.

Fermín ha hecho de la amplitud, el rescate del campo y los servicios públicos su planteamiento central, y lo apoyan más de 12 organizaciones políticas de cara a las próximas elecciones del 9 de enero.