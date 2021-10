CNE invita a ciudadanía a participar en simulacro electoral este domingo

Este jueves, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, invitó a los venezolanos a participar en el simulacro de votación que se desarrollará este domingo 10 de octubre en todo el país, en el marco de la preparación de la jornada del 21 de noviembre cuando se celebrarán las elecciones regionales y municipales.

“Vamos a realizar un evento que se ha convertido en símbolo de la antesala de las elecciones, es un verdadero momento estelar el simulacro nacional de las votaciones”, dijo Calzadilla al resaltar que la jornada del simulacro permite poner a prueba las distintas fases del funcionamiento del sistema, la velocidad de votación, la transmisión de los datos, todos los componentes y las fases del proceso.

De igual manera, -dijo- es muy útil para que la ciudadanía se familiarice con el proceso, los componentes y la oferta electoral, además de que tambien permite a los partidos políticos poner a prueba a sus equipos de trabajo.

Hizo especial énfasis en que el CNE garantizará el cumplimiento de las normas de bioseguridad, como la desinfección de los centros de votación antes y después del simulacro, la distancia entre los electores, el uso del tapabocas, y el alcohol que lo proporcionará el ente comicial.

Refirió que Distrito Capital, Anzoátegui, Miranda, Nueva Esparta, Yaracuy y La Guaira, serán entidades piloto, por lo que el simulacro se realizará exactamente igual al proceso electoral del 21 de noviembre, cuando todas las mesas funcionarán con la herradura electoral con cuatro estaciones: identificación, vota, deposita y cuaderno de votación.

En el caso de los 18 estados no pilotos: Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia, Amazonas y Delta Amacuro, los centros de votación funcionarán con tres estaciones: autenticación, voto y caja de resguardo. Todos los electores podrán votar indistintamente de si les corresponde o no el centro de votación o la mesa electoral, porque no hay cuaderno de votación.

Están habilitados para este domingo 446 centros de votación, 1.386 mesas electorales, y más de 3.000 funcionarios.

Informó que el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Centro Carter acompañarán el simulacro de este domingo.

Calzadilla, quien precisó que se ha cumplido en 79% el cronograma electoral rumbo a las regionales y municipales, anunció que este lunes 11 de octubre comienza la auditoría de huellas y datos electorales que certifica la bases de datos de la huellas e integridad de electores, y garantiza la no duplicidad de esos datos.