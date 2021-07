CNE se reunió con el partido Acción Democrática

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó una agenda de reuniones con los partidos de oposición, respecto al cronograma electoral de cara al 21 de noviembre.

La información la dio a conocer el secretario general del partido Acción Democrática (AD), Bernabé Gutierrez, quien expresó confianza en la actual directiva del CNE.

“Este es un CNE que nos expresa confianza, integrado por hombres y mujeres conscientes. Inspira toda la confianza posible y creo fielmente en este CNE”, expresó.

Según la Agencia Bolivariana de Noticias, Gutiérrez agregó que la reunión fue con el presidente del ente comicial, Pedro Calzadilla, con quien se conversó sobre el escenario político y electoral.

Recalcó que AD no renunciará a participar porque considera “que los gobiernos se cambian con votos y no con botas, y no pidiendo intervenciones”.

Igualmente, pidió a quienes el año pasado llamaron a la abstención, para que “den el paso de una vez” de integrarse a la contienda electoral.

Por otra parte, destacó que el cronograma se “está llevando a feliz término”, y que “no han encontrado fallas”, resaltando que “donde las haya”, lo manifestarán.

Actualmente se desarrolla el calendario para las denominadas megaelecciones, en las que se votará por 23 gobernadores, 335 alcaldes, legisladores y concejales municipales.