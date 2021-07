CNE y UBV firman acuerdo para estrechar lazos de formación electoral (+video)

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), profesora Sandra Oblitas suscriben convenios para estrechar lazos institucionales, a fin de fomentar la formación de estudios de Postgrado, especialización y maestrías en materia electoral.

La rectora de la UBV, Sandra Oblitas aseveró que “este acuerdo permitirá estrechar los lazos institucionales entre el CNE y la UBV, así como con su Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE), “para poner a disposición todas las fortalezas que tenemos en lo académico, Formativo e investigativo; en aras de consolidar el anclaje con la comunidades que tiene esta casa de estudios Universitarios”

Oblitas detalló que “para la Universidad Bolivariana de Venezuela es de gran satisfacción poder concretar este convenio en el marco de la celebración de los 18 años de esta casa de estudios, nos reinvindica la función de formar para la institucionalidad del nuevo Estado que se constituye , a partir de la Constitución de 1999”.

Destacó que “son muchas las cosas que podemos hacer en conjunto. De hecho, ya estamos estableciendo un primer intercambio con el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE), en función de trabajar no sólo en el desarrollo de los sistemas y procesos electorales, sino en materia de Registro Civil, a través de cursos y talleres. La idea es ir más allá y ampliar el abanico académico a estudios conducentes a grado como especializaciones, maestrías y doctorados que se puedan realizar en materia electoral”.

Este convenio no sólo plantea la capacitación de los trabajadores del Poder Electoral que, a juicio de la rectora de la UBV, merecen un reconocimiento y certificaciones de los conocimientos que ya tienen, sino que se busca avanzar en la discusión de lo que es el sistema y modelo electoral venezolano. “La UBV pone a disposición del CNE toda su capacidad académica e investigativa para avanzar en el diseño de líneas de investigación en materia de sistemas y Procesos electorales, incluyendo financiamiento y organización de partidos políticos; así como el Registro Civil”.

Asimismo, puntualizó que “el Poder electoral y la Universidad Bolivariana de Venezuela pueden desarrollar y desarrollarán, no tengo dudas, para crecer en la difusión de la fortaleza que tiene este Poder Electoral, en torno al modelo electoral que le garantiza al pueblo venezolano la veracidad de lo que son sus decisiones políticas, en término de participación protágonica”.

Por último, Sandra Oblitas agradeció al profesor Pedro Calzadilla, rector y Presidente del CNE y al profesor Manuel Carrero, director del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE); “por permitirnos la oportunidad de consolidar esta hermandad institucional para avanzar, juntando la experiencia de la UBV con esta institución a la que me unen gratos recuerdos”.

En este evento también estuvieron presentes el secretario de la UBV, Alex Díaz; Elsa Gualdrón, Secretaria Ejecutiva del CNE y otros representantes de ambas instituciones.

Durante su intervención, el máximo representante del Poder Electoral aplaudió esta iniciativa que abre las compuestas del proceso de investigación, el cual permitirá no sólo divulgar el gran acervo electoral, sino ampliar en el área acádemica esta temática e incorporarla al mundo de saberes, resaltando que con la firma de los convenios se está cumpliendo con la obligación de trabajar juntos, la institucionalidad y el estado venezolano.

Calzadilla manifestó sentirse complácido por “la firma de estos dos convenios en el día de hoy . Estamos cumpliendo una obligación: trabajar juntos, en donde la institucionalidad del Estado venezolano a veces tiene al lado a un vecino o una vecina que tiene capacidades y potencialidades que requiere y a veces no volteamos a vernos, no nos encontramos, no unimos esfuerzos. Estamos haciendo los que nos toca hacer y creo que lo hacemos en un buen momento. Si pensamos en todos los campos que pudieramos abordar pasaríamos aquí toda la mañana, campos distintos del mundo científico; del mundo de las Ciencias sociales”.

El Presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla subrayó que “el Poder electoral tiene la responsabilidad de llevar materias fundamentales de la vida colectiva de los venezolanos y venezolanas, no sólo en el campo de la vida política y los procesos electorales, sino también los temas vinculados al Registro Civil; obligación que tenemos todavía para avanzar en ese territorio aún más y hacer cumplir las obligaciones que tenemos por la Constitución y las leyes; incluyendo el mundo de las ideas políticas, los procesos de legitimación y de formación de la voluntad popular, el campo de los partidos políticos, su historia y su presente”.

Añadió que también sería interesante divulgar “la evolución de nuestro proceso electoral, los cambios experimentados y todo lo que hemos hecho en estos 200 años de vida Republica. Mostrarle y decirle al mundo lo que tenemos como Poder Electoral”

Finalmente, Calzadilla hizo referencia a la necesidad de certificar saberes y experiencias que poseen los trabajadores del Poder Electoral “para justamente permitir el desarrollo y fortalecimiento del recurso humano que hace vida en esta institución. Es un gusto estar firmando este convenio y reiterar en nombre la voluntad de que avancemos juntos. No dejemos esto en el papel, sabemos que la exigencia de la rutina, nos puede llevar a la tentación de poner a un lado estas cosas. Esto nos va a obligar a poner en el centro esta materia, que es esencia de la vida de esta institución”.