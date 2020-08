Colombia y Brasil ignoran llamados para enfrentar covid-19

Este jueves el canciller Jorge Arreaza denunció que las cartas diplomáticas enviadas a Colombia y Brasil para alertar sobre los casos importados de covid-19 que se reciben en el país a diario, han sido ignoradas por los gobiernos de ambas naciones.

Arreaza, durante un diálogo virtual con los excancilleres de Brasil, Celso Amorim y Aloysio Nunes, aseguró que «los asuntos bilaterales deben ser tratados con altura, por encima de toda diferencia ideológica».

El canciller señaló que los dos gobiernos no han querido responder las cartas diplomáticas sobre el abordaje de la pandemia porque no reconocen al presidente de la República, Nicolás Maduro, por lo que señaló que, en el caso de Brasil, se entablará comunicación con actores políticos no gubernamentales.

Canciller Jorge Arreaza: "Vamos a establecer redes de comunicación con los actores políticos de Brasil no gubernamentales (académicos, movimientos sociales, sociedad civil) pero seguiremos insistiendo con el Gobierno (de Bolsonaro)"#BrigadasAgroproductivas pic.twitter.com/7LRxGhCn8K — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) August 27, 2020

Asimismo, Arreaza aseveró que Venezuela seguirá insistiendo para que ambos países colaboren, ya que son dos de las naciones con más casos de Covid-19, e hizo un llamado «al diálogo al gobierno de Brasil, a su Cancillería, a sus Fuerzas Armadas».

"Llamamos al diálogo al gobierno de Brasil, a su Cancillería, a sus Fuerzas Armadas" reiteró el canciller Jorge Arreaza durante el diálogo con excancilleres brasileños Celso Amorim y Aloysio Nunes.#BrigadasAgroproductivas pic.twitter.com/cVddUlDbRN — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) August 27, 2020

“Desde Venezuela pedimos establecer un puente de ayuda y no fue posible, nosotros y nuestro presidente Nicolás Maduro insistimos siempre apostar al diálogo, estamos dispuestos a trasladarnos en el terreno que sea para establecer relaciones bilaterales», dijo el canciller.

«Sé que la diplomacia brasileña se mantiene en resistencia (…) que en un futuro volverán a la diplomacia de paz, de entendimiento», agregó.

Por su parte, el excanciller brasileño Celso Amorim dijo que «la cooperación humanitaria es fundamental y se deben construir puentes en vez de muros.

También se refirió a los constantes ataques al pueblo venezolano, y manifestó «no nos podemos desligar de la situación en Venezuela, las «sanciones norteamericanas, las agresiones militares son preocupantes», apuntó.