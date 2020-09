Comando de Campaña Darío Vivas afina detalles en el 23 de Enero

View this post on Instagram

✊🔊 Con energía y patriotismo fue juramentado el Comando de Campaña Darío Vivas, en la parroquia 23 de Enero de #Caracas. La jornada se realizó en la Plaza 4F, adyacente al Cuartel de la Montaña. El encuentro fue liderado por la jefa del Comando de Campaña de Caracas, Erika Farías; en compañía de Pedro Infante, vicepresidente de Movilización y Propaganda del PSUV. En el caso del circuito número 2, integrado por las parroquias 23 de Enero, San Juan, Catedral, Santa Teresa y Altagracia, la compañera Carmen Zerpa, es la candidata nominal a la contienda electoral y Francisco Quevedo, es el candidato suplente. El 06 de diciembre de 2020 el pueblo de Caracas votará por los candidatos y candidatas de la Patria, para recuperar el parlamentarismo social de calle, y garantizar que la Revolución siga construyendo leyes valiosas para todos y todas. ¡#VENVamosJuntos a recuperar la Asamblea Nacional! @nicolasmaduro @erikafariasccs @lachinapsuv @pinfantea @partidopsuvccs @partidopsuv