Conindustria y el diálogo con EEUU: hay que flexibilizar las sanciones

Como una noticia positiva calificó Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), el anuncio del diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno de Biden, según lo informado por el Presidente Nicolás Maduro.

Al respecto, Pisella en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, señaló que hay que “seguir avanzando en el tema de la flexibilización de las sanciones”.

A juicio del representante empresarial, el diálogo “es para darle continuidad a todo los acuerdos que se había alcanzado originalmente” y agregó que los empresarios venezolanos trabajan para que la parte política «incida lo menos posible» en el área económica y así lograr los objetivos propuestos.

«No puedes alcanzar mejoría si no te sientas a conversar, si no dialogas”, expresó respecto al diálogo previsto para este miércoles, según lo anunciado por el Jefe de Estado y, aunque señaló que los empresarios no están afectados directamente con las sanciones, “al quitarle los recursos a un país que dependen del petróleo se conduce a una hiperinflación que afecta a todos los sectores, así como la pérdida del poder adquisitivo y la depreciación del tipo de cambio”, subrayó Pisella.