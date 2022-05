Continúa a la expectativa tema de la Cumbre

El tema de las invitaciones a la IX Cumbre de las Américas sigue a la expectativa, y es que un portavoz del Gobierno estadounidense, Chistopher Dodd, dijo al presidente de México en una reunión que daría ayer la respuesta de si se invitará finalmente a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Medios internacionales refieren que un diplomático de EEUU declaró que Biden estudia invitar a un representante de Cuba para que asista al foro de presidentes previsto para junio en Los Ángeles, California.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos comenzó a enviar las invitaciones para la Cumbre de las Américas pero no descarta ampliar la lista de convidados al evento, refiere Unión Radio.

El portavoz confirmó que los primeros mensajes empezaron a enviarse el jueves, pero no dijo a qué países se han mandado hasta el momento y aclaró que la lista final no se hará pública “hasta que no hayan sido enviadas todas las invitaciones”.

Bolivia, Honduras, Argentina, Chile y México son algunas de las naciones que no asistirán al evento de mantenerse el veto a Cuba y Venezuela.