Contraloría asegura que desmanteló mafia de Guaidó con apoyo extranjero

El contralor general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, destacó que este órgano constitucionalmente autónomo, integrante del Poder Ciudadano y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, logró acabar con los tentáculos de la mafia con apoyo extranjero, al desarticular una organización delictiva liderada por Juan Guaidó y conformada por exdiputados, así como ex funcionarios, quienes intentaban atentar contra el patrimonio nacional para enriquecerse de manera fraudulenta.

Durante la presentación y entrega de su informe de gestión correspondiente al año 2020 ante la Asamblea Nacional, Amoroso agregó que este máximo organismo de Control Fiscal realizó un trabajo incansable en la lucha contra la corrupción y fiscalización en el país, destacando como punto de honor para una mejor eficiencia, la necesidad de reformar algunas leyes para que incluyan delitos que no están claramente tipificados en la norma, y “pareciera que en vez de sancionar, protegen a los corruptos”.

“Durante estos años de gestión y con el propósito de lograr el cumplimiento de la planificación de las actuaciones, desde la Contraloría General de la República se ejecutaron acciones para ejercer el control previo y sincerar las operaciones administrativas, financieras y tecnicos en la selección de contratistas, adquisición de bienes y ejecución de obras por parte de entes oficiales de la administración pública Nacional”- expresó Amoroso.

Agregó que “en el año 2019, se inició una investigación en contra de ex funcionarios y ex diputados venezolanos, quienes utilizaron los recursos del Estado para destruir las instituciones legítimamente constítuidas, en la cual resultó involucrado el ex diputado Juan Guaidó y otros ciudadanos. Nunca en la historia Republicana habíamos enfrentado un hecho de corrupción de tal magnitud, en donde los individuos de un país atenten contra su propia nación para enriquecerse ilícitamente”.

Para Amoroso “las leyes deben incluir formas para resarcir los daños a la República”/ Foto: Wimer Errades

El contralor General de la República detalló que “este grupo de delincuentes hicieron un plan para apoderarse de los activos de Venezuela en el exterior, con la colaboración de algunos sectores privados del país, logrando relacionar a un grupo de empresarios extranjeros. En este grupo destaca el ciudadano Javier Troconis, quien fue uno de los operadores de esta trama de delincuencia organizada”.

También denunció que en el transcurso de las investigaciones se detectó un desfalco de 187 millones de dólares, otorgado por el señor Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA). “La Contraloría General, al analizar la situación , pudo aplicar medidas cautelares como la Prohibición de gravar y enajenar bienes, siendo canceladas todas las cuentas de cada uno de los involucrados y a todos las personas que tenían vinculación directa con sus negocios. Acto seguido, aplicamos las medidas necesarias para impedir a toda costa que se fugaran los recursos del Patrimonio Nacional, los cuales eran utilizados para financiar actos terroristas contra nuestro país”.

Especificó que “todas estas acciones nos permitió determinar con el robo a Citgo, filial de la empresa de PDVSA en Estados Unidos y el desmantelamiento de la empresa petroquímica Monómeros, propiedad de Pequiven en Colombia, era auspiciada por el Presidente de ese país, así como la apropiación de las reservas de oro de Venezuela en Inglaterr facilitaban el plan de constituir una nueva modalidad de corrupción, la cual fue elevada por la Contraloría General ante la ONU, en Viena, evidenciándose cómo funcionarios de otros países se vuelven cómplices de la corrupción que estaba enquistada desde nuestro propio territorio”.

Amoroso hizo especial alusión al caso del “senador estadounidense Marco Rubio que se ha hecho multimillonario producto del dinero de los venezolanos y denunciamos a otro funcionario de Inglaterra, de Portugal y de España que han sido cómplices de esta banda de delincuentes que operaba desde Venezuela”.

En este sentido, el ciudadano Contralor, Dr. Elvis Amoroso, reiteró que es imprescindible realizar ciertas reformas a la Ley contra la corrupción, la ley orgánica de la Contraloría General de la República y de control Fiscal; la ley orgánica contra la Delincuencia Organizada, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, Código de ética del Juez, la Ley antidrogas, entre otras.

“Debemos evolucionar en los textos legales, no podemos quedarnos en las sanciones penales, debemos buscar que los funcionarios corruptos sean detenidos o que establezcan el procedimiento para resarcir el daño patrimonial que le han causado al país. Debemos ser contundentes en la lucha contra la corrupción, la cual no tiene color político, ni ideologías, culturas, ni religión, sino que actúan libremente y no tienen piedad con el patrimonio con nuestra querida Venezuela”, aseveró finalmente el Contralor General de la República.