Contraloría General habilitará espacios para atender a diputados

La Contraloría General de la República habilitará durante las semanas de flexibilización por la cuarentena para prevenir el Covid-19, espacios para atender a diputados salientes de la Asamblea Nacional (AN), que aún no han realizado su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) de cese, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción.

“Hago un llamado a los diputados salientes para que procedan a realizar su Declaración Jurada de Patrimonio por el cese de sus funciones como parlamentarios. No vayan a decir que no tuvieron oportunidad y que no se les notificó. Aún hay un 95 % de exparlamentarios que no la han hecho”, indicó Elvis Amoroso, contralor de la República citado en nota de prensa.

Amoroso explicó que el entre activará una línea directa en el sistema a partir de las 08:00 de la mañana hasta las 04:00 de la tarde en el auditorio de la sede administrativa desde el lunes 25 de enero hasta el viernes 29.

Para tomar las medidas de prevención contra el covid-19 se dispondrá de una cabina de desinfección y medidas de bioseguridad garantizadas para brindar la asistencia individual.