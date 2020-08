Copei rechaza el abstencionismo

Para el secretario general nacional de Copei, Juan Carlos Alvarado, la participación electoral el próximo 6 de diciembre, es una de las opciones para empezar a darle solución a los muchos problemas que actualmente existen en Venezuela.

«Se nos presenta la oportunidad de poder cambiar el rumbo del país mediante la realización de un proceso electoral, que corresponde constitucionalmente; Copei decidió afrontarlo apegado a la línea constitucional», indicó Alvarado, según refiere nota de prensa de la tolda verde reseñada por AVN.

Recalcó que vienen días delicados y difíciles, y por ello calificó de «irresponsable» a quienes pretenden seguir vendiendo falsas expectativas que no van a llegar a ningún lado.

«No entiendo por qué siguen aferrado en un plan que a todas luces fracasó y que no va a tener posibilidad de éxito; no entiendo por qué no te terminan de dar su brazo a torcer y admitir que se equivocaron, los invito a rectificar y asumir con madurez lo que viene».

Refirió que todavía existe un sector extremista que pretende esperar «la llegada de unos marines o a través de los resultados electorales de los Estados Unidos».

«Los políticos no podemos actuar de manera mezquina, tenemos que terminar de entender que el pueblo venezolano está pidiendo que le coloquen el oído en el corazón de la base social, donde la gente está diciendo escucha mis problemas y mis conflictos que van más allá de una injerencia internacional», acotó.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, 20.733.941 personas podrán ejercer su derecho al voto en las parlamentarias del 6 de diciembre de este año.

Del total de personas que se encuentran en el Registro Electoral, 251.398 son nuevos electores. Alfonzo señaló que durante la jornada del RE, que se realizó del 13 al 29 de julio, se realizó también la depuración de la data de fallecidos.