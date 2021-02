Correa: Es ridículo reconocer a Guaidó

El ex presidente y líder revolucionario de Ecuador, Rafael Correa, calificó como una ridiculez reconocer al opositor Juan Guaidó como supuesto “presidente interino” de Venezuela, al que varias naciones han retirado su apoyo, tal es el caso reciente de Alemania, Panamá y República Dominicana.

“Qué más grande ridiculez reconocer a Guaidó, entonces yo mañana en la plaza pública me voy a autoproclamar presidente de Colombia, ojalá me reconozcan”, ironizó el ex jefe de Estado en entrevista con un medio colombiano.

El ex mandatario criticó la obsesión que tienen los medios y el Gobierno de Colombia con Venezuela, cuando en ese país ocurren a diario masacres de líderes sociales y un pueblo que se hunde en la miseria gracias a las políticas neoliberales de Iván Duque.

“¡Qué obsesión tienen con Venezuela! ¿no?… ¿Cuántos muertos ya llevan de dirigentes sociales ustedes? Son centenas por año, pero parece que no pasa nada en Colombia, es una doble moral terrible”, expresó Correa.

Desde el Gobierno venezolano se han denunciado planes terroristas contra la nación, con complicidad de factores de la derecha como el prófugo de la justicia Leopoldo López, amparados por los gobierno de España, EEUU y Colombia.

En su visita a Venezuela para las elecciones parlamentarias del pasado año, en las que participó como veedor, el ex presidente Correa expresó que le impresiona la distorsión que hay sobre el país bolivariano. “Nos quieren hacer creer que hay una dictadura y dicen que ha fracasado el modelo cuando Venezue