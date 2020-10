Crónica: “El Mal-bañao”

Al mediodía comenzaron a llegar los dirigentes chavistas de las caraqueñas parroquias del 23 de Enero, Altagracia, Santa Teresa, San Juan y Catedral. Así juntas, integran el circuito 2, uno de los 87 circuitos establecidos por el CNE para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre (6D). “Si Darío estuviera vivo, ya estaría preguntando por qué ese sonido no está listo”, murmuró una señora ya sentada en las áreas externas del Cuartel de La Montaña, donde está sepultado el fallecido presidente Hugo Chávez y desde donde dirigió la llamada rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Antes de ingresar al sitio, un muchacho le mojaba la suela de los zapatos a todos los asistentes y rociaba las manos con el gel bactericida. Tiempos de pandemia. Cada grupo que llegaba colgaba su pancarta en el paredón del cuartel, al son de la salsa de Madera, el legendario grupo cultural nacido en San Agustín.

Los asistentes esperando el inicio del acto./Wilmer Errades

Ya entrada la 1 pm, fueron llegando Antonio Benavides, el ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana que compite por el circuito 4; Jacqueline Farías, la jefa del Distrito Capital; Alexander “Mimou” Vargas, el ex ministro del Deporte y jugador profesional de baloncesto; Pedro Infante, también ex titular de esa cartera ministerial; Noris Herrera, ministra de Comunas y Valentín Santana, líder del Colectivo La Piedrita. Las canciones de Omar Acedo (“Nuestro comandante /nunca morirá…”) suplantaban el silencio dejado por Madera, cuyos integrantes tomaron un receso.





A la 1:42 pm llegó Jorge Rodríguez y todos se levantaron para saludarle codo a codo. Madera retomó el canto y entonó su famoso tema “Compañero” cuyo coro “trabajo y tierra” fue seguido por muchos.

Jaqueline faria y Pedro Infante acompañaron a Jorge Rodríguez en la jornada /Wilmer Errades

Se sentó en medio de Jacqueline Faria y Pedro Infante. Detrás estaba el pebetero con su llama batida por las ventoleras que casi desparraman las bandas amarillo, azul y rojo que servía de techo al patio central. Pero antes que Rodríguez hablara, lo hicieron los candidatos Dayelin Rivero, Carmen Zerpa, Francisco Quevedo y Nayibel Rivera. Jorge tomó la palabra a las 2:25 pm y cerró a las 3:09pm.

Rodríguez tomó la palabra a las 2:25 pm. /Wilmer Errades

Ya en los tramos finales de su discurso, entresacó una carpeta marrón donde tiene impreso el llamado Estatuto de la Transición, aprobado por la Asamblea Nacional y anulado en el Tribunal Supremo de Justicia. El documento le da soporte a lo que ese sector de la oposición denomina “Gobierno de Transición”. Pero Jorge buscó expresamente el artículo 13 del mentado documento, donde se señala que habrá elecciones parlamentarias el último trimestre del 2020. “Y estos lo firmó el mal bañao”, expresó Rodríguez para que muchos soltaran la risa preguntándose en voz quién era el personaje. “Sus propios compañeros le dicen así porque poco se baña”, acotó el Jefe de Campaña del Gran Polo Patriótico. “Es decir, que ellos mismos reconocen que habrá elecciones parlamentarias”, dijo Rodríguez al proseguir su análisis del punto. “Y esto está firmado por Juan Guaidó, el mal bañao; Édgar Zambrano, Stalin González y otros dos salíos”, indicó Rodríguez leyendo la página final del mencionado Estatuto.

“El mal bañao murió por la boca”, concluyó el ex ministro de Información y Comunicación quien cerró el discurso llamando a concurrir a la elección (del 6D) “para dar una lección”.