Dagoberto Rodríguez: el bloqueo nos ha causado en 60 años pérdidas de 1 billón de dólares

“Cómo los ha tratado la pandemia”, es lo primero que preguntó el embajador de Cuba en Venezuela cuando recibe al equipo de Últimas Noticias en la sede diplomática ubicada en una callecita de Chuao, municipio Baruta (Miranda). Dagoberto Rodríguez Barrera, comunicador social y relacionista internacional, está al frente de la embajada cubana desde hace dos años. Durante ese tiempo no ha descubierto cómo se llama el enorme morrocoy que tienen en el patio de la residencia. Todos ríen cuando el diplomático pregunta por el nombre de la mascota y nadie da respuesta. De lo que sí tienen conocimiento es de una escalera de metal que aún anda por algún sitio de esa quinta. Fue la que usó el entonces alcalde de Baruta, Henrique Capriles, para ingresar a ese territorio extranjero en busca de Diosdado Cabello, quien presuntamente estaba enconchado allí huyendo del golpe de Estado que sacó del poder a Hugo Chávez Frías aquella madrugada del 12 de abril de 2002. “Por allí está esa escalera”, comentó alguien del equipo diplomático recordando aquél episodio cuando la embajada fue asediada por un tumulto de opositores, quienes le cortaron la luz y el agua para que se tuvieran que “comer las alfombras” como lo gritaba uno de los exaltados frente a las cámaras de Rctv. “Ya yo me vacuné”, dijo el embajador para retomar el tema de la pandemia entre otros puntos desglosados en la entrevista, que transcurre a pocas horas de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) encare una vez más el debate sobre el bloqueo a Cuba impuesto hace 60 años por Estados Unidos.

—¿Cuáles son los efectos causados por ese bloqueo al pueblo cubano?

—El bloqueo es un entramado de medidas con un fin determinado. Los daños yo los clasificaría en dos: el daño puramente económico que está dado por el hecho de que afecta todas las facetas de la vida del cubano. El bloqueo es el impedimento mayor para el desarrollo económico de Cuba y el mayor obstáculo para que la isla pueda cumplir los objetivos económicos y sociales trazados por Naciones Unidas en la Agenda 20-30. El bloqueo nos causa afectaciones al comercio exterior: nos impide la llegada de alimentos, medicinas, productos básicos para la población. El bloqueo impide las transacciones financieras de Cuba con el mundo, un mundo donde el sistema financiero está tan intervinculado y al no ser parte de él, realmente es muy difícil ejercer la labor de comercio exterior.

—Si eso se llegase a contabilizar, ¿a cuánto ascenderían los montos?

—Yo te diría que el bloqueo nos ha causado en estos 60 años, más de 134 mil millones de dólares en pérdidas, en daños a la economía. Y si vamos a compararlo a precio de dólar de acuerdo con la depreciación que ha sufrido con respecto al oro, los daños son de más de 1 billón de dólares. Para que tengas una idea, solo en el último año (desde abril de 2019 a marzo de 2020) los daños fueron superiores a los 5 mil 500 millones de dólares. Nunca antes se habían superado los 5 mil millones, lo que te dice que lejos de ablandarse el bloqueo, éste recrudece.

—Refirió dos tipos de daños; habló del económico. ¿Cuál es el otro?

—Hay un segundo tipo de daños que no se pueden cuantificar que son los daños humanos; de daños en términos del sufrimiento de las personas, en términos de afectación que causa a las familias. Cuando uno habla de daños a la salud que son cientos de millones de dólares, allí hay medicamentos que son fundamentales para aliviar el dolor a un niño que tiene una enfermedad oncológica, sin embargo no podemos acceder a ese medicamento porque el bloqueo lo impide. O no podemos comprarlo en otros mercados porque sencillamente las compañías extranjeras tienen miedo a las represalias de Estados Unidos. Cualquier bloqueo es un engendro que por naturaleza va en contra del ser humano. Por eso nosotros decimos que el bloqueo está tipificado por la Convención de Naciones Unidas en relación al genocidio como un acto de genocidio. Todo acto que va dirigido a causar algún daño, bien por hambre, a alguna población, que puede conducir al sufrimiento y exterminio, es un acto de genocidio.

—¿Por qué no han llevado ese caso a la Corte Penal Internacional?

—Porque el acto de genocidio es un acto reconocido por todos los países signatarios. El bloqueo ha sido condenado por la ONU de manera reiterada, por el mundo entero. Entonces no hay que hacer nada adicional para enviarle un mensaje tan claro, alto y poderoso al gobierno de los Estados Unidos como que es un crimen que debe ser detenido.

—¿Qué lecciones les deja el bloqueo?

—El bloqueo ofrece muchas lecciones. Creo que la más importante es que revela la naturaleza perversa del imperialismo. Una política que está dirigida a causar sufrimiento, a matar por hambre y enfermedad a un pueblo, no puede tener otra calificación. Para nosotros una lección importante como nación, es la necesidad de defender nuestro socialismo, para impedir que algún día vuelva un gobierno y un sistema que no tenga al ser humano como el centro fundamental de sus preocupaciones. Una segunda lección, es que hemos aprendido a resolver nuestros propios problemas.

—¿Ejemplos?

—El pasado año, cuando vino el Covid-19, que no teníamos respiradores, ventiladores pulmonares, tratamos de comprarlos a varias compañías pero nos negaron el acceso y tuvimos que construir nuestros propios respiradores.

—¿Cómo ha impactado el bloqueo en la lucha contra el coronavirus?

—El acceso a la vacuna. Uno sabe cuán difícil es el acceso a la vacuna para un país subdesarrollado, pero los países bloqueados tienen más dificultades todavía. En Cuba estamos trabajando en cinco candidatos vacunales; ya dos de ellos han concluido la fase 3 de los ensayos y estamos aplicándolo en diferentes acciones de intervención de salud de emergencia. Y ya hoy, la cifra más actualizada, es que más de 3 millones de dosis han sido aplicadas allá en Cuba. Y al ritmo que marchamos, en el mes de agosto, más de 70% de la población cubana estará con sus tres dosis de vacunas cubanas. Hasta este momento Cuba es el único país de América Latina que ha desarrollado candidatos vacunales propios. Estamos trabajando, se autorizó esta semana, el inicio de ensayos clínicos para una vacuna pediátrica.

—¿Ha habido algún contacto del gobierno cubano con la nueva administración estadounidense para acabar con el bloqueo?

—Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos y tenemos encuentros con ellos y la demanda de Cuba de cese al bloqueo ha sido siempre permanente. Incluso, antes que tuviéramos relaciones diplomáticas oficiales, que fue en la época de Obama, teníamos oficinas de intereses, que en la práctica eran embajadas. Y desde esas embajadas teníamos contacto permanente con el gobierno y hemos ofrecido la disposición a negociar con ellos cualquier tema.

—¿Bajo qué condiciones sería esa negociación?

—¿Qué condición ponemos? Tienen que respetarnos, respetar lo que somos. No pueden aspirar una negociación donde nosotros nos vayamos a rendir ni vayamos a cambiar nuestro sistema porque eso no se negocia porque es la libertad libérrima del pueblo cubano quien decide. Pero no solamente es Cuba quien le exige eso a Estados Unidos. Es que el mundo entero cada año, hace ya 28 años, le exige casi unanimemente el cese del bloqueo. Lo han pedido las más importantes personalidades del mundo y Estados Unidos sencillamente ha hecho caso omiso a ese clamor mundial.

—El Papa Juan Pablo II cuando visitó la isla en 1998 pidió que “Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”.

—Creo que fue una frase muy bien pensada. Tal vez algunos lo interpreten como algo muy parabólico y no directo. Yo lo veo muy directo. Él estaba diciéndole a Estados Unidos: Cuba se abre al mundo; un país que tiene relaciones con todos los países del mundo y El Vaticano siempre ha reconocido esa vocación de solidaridad que tiene Cuba de siempre ayudar al prójimo, de ayudar a otros. Y él está reconociendo esa apertura de Cuba. En cambio el mundo tiene también que abrirse a Cuba. Y cuando el Papá dijo eso ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ahora tenemos relaciones diplomáticas pero esa política genocida continúa.

—¿Hay algún hito o momento donde Estados Unidos haya estado cerca de cesar el bloqueo?

—Creo que los grandes hitos, desde los años 60’ cuando se instaura el bloqueo, han sido siempre negativos. Por ejemplo en los años 70’ se abrieron estas oficinas de intereses comerciales con la administración Carter en los Estados Unidos, pero no cambio en nada el bloqueo, se mantuvo; hubo una apertura muy limitada para los viajes a Cuba de ciudadanos cubanos residentes en los Estados Unidos. En los 90’ hubo otro hito importante, en los momentos en que Cuba estaba enfrentando esa crisis económica tremenda que te comentaba, Estados Unidos decidió que tal vez era el momento para darle el golpe final a Cuba y aprobó una ley que se le llamó la Ley Helms-Burton por el apellido de sus patrocinadores. Y en qué consistía la ley: apretar aún más el bloqueo, hacerlo más extraterritorial, sancionando a otros ciudadanos, compañías y países que tuvieran relaciones con Cuba. En ese momento Cuba buscaba inversión extranjera porque realmente no teníamos forma de encauzar la economía y empezamos a estimular la inversión extranjera. Bueno la Ley Helms-Burton era para impedir la inversión extranjera en Cuba.

—Bajo la administración de Barack Obama se presentó un acercamiento. ¿Eso fue así?

—Durante los ocho años de la administración Obama, fue el periodo donde se aplicaron más multas, más sanciones a compañías y ciudadanos extranjeros que en toda la historia. Es decir, aunque Obama aparece ante la historia como un presidente que trató de cambiar la imagen de Estados Unidos en el mundo, en términos de acciones contra nuestro país, no fue diferente.

—¿Y cómo asumió el gobierno de Cuba esa actuación de Obama?

—Nosotros aceptamos ese reto. Aceptamos el reto de tener mejores relaciones, abrir relaciones en diferentes campos que permitiera una relación más civilizada. Se abrieron áreas de intercambio para el combate al narcotráfico, áreas de intercambio sobre la migración, sobre asuntos científicos, sobre asuntos de comunicaciones, sobre investigación y preservación marina. Y durante la administración Trump todo esto se retrotrae y cambia terriblemente. Trump aplicó contra Cuba 243 medidas punitivas de diferentes tipos. 243, 55 de ellas ya con la pandemia en curso, aprovechó la pandemia para pasar más medidas dirigidas a restringir mucho más el comercio exterior de Cuba

—¿El bloqueo ha limitado los proyectos de cooperación Cuba-Venezuela?

—No los impide porque hay una voluntad política muy fuerte de ambos gobiernos. Hoy laboran en Venezuela más de 20 mil cubanos, la mayoría en el terreno de la salud, pero también en otras áreas como es la educación, el deporte, la cultura, la agricultura, la electricidad, las comunicaciones. Ahora, el bloqueo sí crea obstáculos muy grandes porque los dos países tenemos dificultades para obtener ingresos en monedas libremente convertibles que es lo que nos permite no solamente tener proyectos sino seguir ampliando y desarrollando. Nos los dificulta porque tenemos que enfrentar esa realidad de los bloqueos.

—¿Qué similitudes y diferencias encuentra usted entre el bloqueo a Cuba y estas sanciones también impuestas por Estados Unidos a Venezuela?

—Creo que casi todos son similitudes porque el objetivo es el mismo. Si tú me permites yo te voy a leer un breve párrafo de un documento que se escribió en abril de 1960 en Estados Unidos como fundamentación para imponer el bloqueo a Cuba. “No existe una oposición política efectiva en Cuba. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales; con el objetivo entonces de provocar hambre, con el objetivo de provocar desesperación y finalmente derrocar al gobierno”. Yo creo que lo que hacen en Venezuela hoy es exactamente eso con toda la guerra económica.

—¿Cuántas veces han sido presentadas resoluciones en la ONU para pedir el levantamiento del bloqueo?

— Ya vamos por 28 veces. Desde el año 92 se presenta cada año. En esa primera de 1992, que fue aprobada, pero bueno fue tímidamente, 58 países votaron a favor y cinco en contra. Ahora, de los 193 países que constituyen Naciones Unidas, 190 votan a favor de Cuba y en contra del bloqueo. En contra siempre han votado históricamente dos que son Estados Unidos e Israel y ocasionalmente se les une alguien, como el año pasado Bolsonaro (Brasil). No hay que comentarlo.

—¿Por qué esas votaciones no han logrado efecto alguno en las distintas administraciones de Estados Unidos?

—Esa es una buena pregunta. Creo que tiene que ver con la prepotencia imperial. Los imperios siempre tienen eso. Ellos lo hacen porque lo hacen. Pero te digo más: es el desprecio al mundo, el desprecio a sus ciudadanos porque en Estados Unidos consistentemente las encuestas de opinión señalan que entre un 60 y 70% de la población está en contra de esa política. La segunda explicación es muy práctica y tiene que ver con la esencia del sistema norteamericano. Esa política ellos la mantienen porque hay una comunidad cubana-americana radicada en La Florida que tiene mucha influencia electoral en los Estados Unidos. Entonces la política hacia Cuba no tiene que ver con los intereses de política exterior de los Estados Unidos, tiene que ver más con los intereses de política interna.

—El próximo miércoles Cuba vuelve a presentar una nueva resolución ante la ONU pidiendo el levantamiento del bloqueo.

—Esta será la votación número 29. La votación y el resultado va a ser nuestro homenaje al bicentenario de la Batalla de Carabobo, porque va a ser, estamos seguros, una votación aplastante cómo siempre ha sido. Ese también es un voto implícito contra todas las medidas que impliquen daños a las personas en cualquier país.

