Dataviva: Intención de voto a favor de Maduro se ubica en 54,8%

Intención de voto a favor del presidente de la República, Nicolás Maduro, en las venideras elecciones del 28 de julio se ubica en 54,8% según el más reciente estudio de la encuestadora Dataviva.

El sondeo fue presentado este lunes durante el segmento zona digital del programa “Con Maduro +” en su edición número 46 por el comunicador y diputado a la Asamblea Nacional, Mario Silva donde la consulta revela que el presidente Maduro candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico (GPP) triplica a Edmundo González que cuenta con un 19,4%.

Por otra parte, el sondeo revela que el 48% de los encuestados afirma que simpatiza con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico, mientras que un 13% prefiere a la Plataforma Unitaria (PU).

Sobre la intención de participar en las elecciones presidenciales del 28J, el 65% de los consultados afirmaron que “definitivamente sí iría a votar”, 16% contestó que “tal vez” lo haría, 6% está convencido de no hacerlo y 13% aún no sabe o prefiere no contestar.

Al respecto, el presidente Maduro destacó que hoy por hoy estas encuestas que están saliendo reflejan una realidad. “La gran mayoría del país apuesta a la paz, a la estabilidad, al crecimiento de un nuevo modelo económico, que apuesta a la independencia, a la soberanía, a un nuevo modelo democrático que apuesta a un camino propio como nación, que apuesta a Venezuela”, expresó.

A pesar de estos resultados Maduro hizo un llamado a no apostar al triunfalismo y exhortó a la militancia a preparar su 1×10 para lograr la victoria el 28J

“La encuesta verdadera es el 1×10, el 5×5 las encuestas hay que ganar, pero debemos ganar el 28 de julio”, concluyó.