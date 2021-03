AN creó comisión mixta para evaluar convenios con la OIT

[Nota actualizada a las 2:00 p.m.] Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este jueves, los diputados aprobaron la creación de una comisión mixta para analizar convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estará constituida por 8 diputados de la Comisión de Desarrollo Social y 7 diputados de la Comisión Permanente de Política Exterior .

Tras su aprobación, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó que en el país se ha aplicado una estrategia muy perversa contra los trabajadores, “aplican un mecanismo donde generan el caos y luego lo denuncian. Así como piden bloqueo tampoco se atrevieron en 5 años a ratificar los convenios”, dijo a la vez que recordó que los empresarios del país siguen llamando sanciones contra los venezolanos.

“Tenemos que lidiar con la cobardía de algunos en este proceso de diálogo, es parte del proceso. Me pregunto quién es más patriota, quién construye la riqueza desde el país o quienes lo hacen desde otros países y además llama a las sanciones?”, dijo el presidente del Parlamento.

En la sesión, el diputado Francisco Torrealba, expresó que la falta de protección a los derechos de trabajadores y trabajadorras, así como los convenios establecidos ante la OIT, no se han cumplido por la falta de gestión en el parlamento pasado.

El diputado Francisco Torrealba comenzó el debate, explicando que la intensión de este proyecto es la protección de los trabajadores que no han sido protegido en los últimos 5 años por la Asamblea Nacional pasada.

“Queremos que se haga la revisión y evaluación de los instrumentos internacionales como convenios, recomendaciones y protocolos de la Organización Internacional del Trabajo y que tienen años en mora”, dijo.

El parlamentario rechazó que Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras) mienta ante la OIT, diciendo que “el gobierno venezolano está persiguiendo a los actuales patronos” de esa organización empresarial

Por su parte el diputado Wills Rangel, afirmó que la clase trabajadora no está dispuesta a ceder sobre la Ley de Trabajadores. “No vamos a ceder ni una sola coma y menos al capitalismo, porque somos voceros políticos de la población y no como era en la cuarta República que los trabjadores no tenían voz”, dijo.

Agregó que Fedecámaras tiene un vocero permanente en el OIT para acusar al gobierno de Venezuela de no cumplir con los Derechos de los trabajadores. “Nos preocupa que más allá del diálogo que el presidente Maduro a llamado y en el cual ha participado Fedecámaras, desde ahí mismo se ataque la Ley Orgánica de los Trabajadores”, dijo.

Ciudades Comunales

Al final de la sesión de este jueves, el diputado Luis José Marcano, recordó qu este viernes arranca la consulta popular en miras de las ciudades comunales, para fortalecer y dar aún más protagonismo a las comunidades.

“El pueblo podrá sumar aportes e ideas para la creación de esta Ley”, dijo Marcano.

Con esta consulta se estará construyendo un nuevo modelo constitucional para las comunidades de los 23 estados del país.

Este mecanismo de concertación también contrarrestará la campaña de miedo y mentiras que impulsa la extrema derecha para evitar la transformación del estado burgués, mediante la adopción de métodos de autogobierno del poder popular, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado viernes.