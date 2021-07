Decisión británica sobre el oro criollo bajo la lupa

En el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, del cual la Corte Suprema de Reino Unido comenzó a escuchar ayer en audiencias orales al Gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro y el pretendido interinato del ex diputado Juan Guaidó, la Cancillería británica indicó que de modo “claro y duradero” considera al autoproclamado “el único individuo a quien se le reconoce la autoridad de actuar en nombre de Venezuela y su jefatura de Estado y por ende la persona autorizada para decidir cómo debería usarse el oro”.

Posición mostrada por el titular de ese despacho, Dominic Raab, en un tuit del pasado 13 de julio en el que se refería al Gobierno nacional como “ilegítimo” y a Guaidó le llamaba “presidente interino”.

Pareciera que el 10 de Downing Street insta al Poder Judicial de ese país a decidir desde lo político y no desde lo jurídico. Sobre eso advierte el abogado, en Londres, del Gobierno nacional, Leigh Crestohl, quien en entrevista a Sputnik señala el peligroso precedente de que la justicia británica no reconozca el derecho de un Estado sobre sus reservas en Londres.

“El Tribunal se enfocará en los puntos legales y no creo que cargue un peso excesivo en las cuestiones políticas”, estimó Crestohl. “Pero, al mismo tiempo, los jueces tendrán en mente el impacto potencial de este caso en la escena internacional, en futuros casos con otros países, líderes y recursos”, dijo.

Y es que según el autoproclamado, si Londres lo dice, él es presidente y puede disponer de cerca de $1.000 millones de 31 toneladas de oro que custodia el Banco de Inglaterra, aludiendo lo que los juristas llaman la “doctrina de Estado”, tal como ocurrió con Citgo en EEUU y Monómeros en Colombia.

Pero eso no sólo desconocería al Ejecutivo venezolano sino al Poder Judicial que, a través del Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Constitucional, denegó la autoridad de Guaidó, quien no sólo nunca fue legalmente presidente de otro poder que no fuera el Legislativo, sino que su cargo público es inexistente luego de que su período parlamentario feneciera en enero de este año.

Crestohl explica que así Guaidó intenta “estar por encima de la ley” tanto en Venezuela como en Reino Unido y advierte que una declaración política por parte del Tribunal Supremo de ese país europeo daría luz verde a la “confiscación de activos sin recurso a la justicia”, que verían con recelo todos los gobiernos al depositar sus reservas.