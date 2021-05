Declaran el 17 de mayo día Nacional contra el odio por sexodiversidad

Este jueves, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo para declarar el 17 de mayo como el día Nacional contra del odio y todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género en nuestro país; Además, se anunció la creación de una sub-comisión para atender las demandas de la comunidad sexodiversa perteneciente a la Comisión de Desarrollo Social Integral, la cual será coordinada por la diputada Niloha Delgado.

La diputada Niloha Delgado, presidente de la Subcomisión de Igualdad de Género de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral hizo un esbozo de las discriminaciones que sufría la comunidad sexo diversa en la cuarta República y la necsidad de salvaguardar sus derechos en igualdad de condiciones, tal como lo contempla el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este articulado establece que “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.

Luego de leer dicho acuerdo, la parlamentaria explicó detalladamente la necesidad de que se reconozca públicamente a este grupo de personas, para que en el marco de la igualdad y el respeto, sigan siendo reconocidos como parte integrantes de la sociedad, rechazando cualquier tipo de discriminación que pretenda vulnerar sus derechos constitucionales.

Posteriormente, el diputado Martín López, representante de la oposición aseveró que “este es el primer paso para visibilizar un colectivo que ha sido discriminado hace años. Me siendo complacido de dar este voto de confianza y respaldamos este acuerdo que para nosotros es un reto que debemos asumir en este momento para hacer voz de los que no tienen voces, llego la hora de ponernos de acuerdo, No mas discriminación”.

Foto: Wilmer Errades

Por otra parte, el diputado Leonardo Montezuma aseveró que este es un momento especial al incluir el respeto, la igualdad y la tolerancia con este proyecto de acuerdo para declarar el 17 de mayo como el día Nacional contra del odio y todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. “Hablarles hoy de igualdad, equidad, tolerancia y respeto es hablar de una nueva ética socialista. Es hablarle de los valores del comandante eterno Chavez y del presidente Nicolás Maduro”.

A continuación el texto íntegro del este el referido Proyecto de Acuerdo, sometido a la sesión ordinaria del Parlamento:

ACUERDO PARA DECLARAR EL 17 DE MAYO COMO DÍA NACIONAL CONTRA DEL ODIO Y TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático, social, de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su orientación, de su ordenamiento jurídico y su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República reconoce el derecho de todas las personas a la igualdad, sin discriminación que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades

CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano se encuentra en la obligación de adoptar medidas positivas para garantizar la igualdad, real y efectiva de todas las personas, especialmente de aquellas personas o grupos que son discriminados y marginados entre ellas por condiciones relacionadas con su orientación sexual, identidad de género y expresión de género

CONSIDERANDO

Que el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social

CONSIDERANDO

Que la ley constitucional contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia declarado al mes de mayo como mes nacional para la promoción de la paz, la convivencia, la lucha contra la intolerancia y prohibió toda propaganda, mensajes y apología de odio por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género

CONSIDERANDO

Que la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género representa una violación grave de los valores, principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

ACUERDA

1.- Proclamar el 17 de mayo como día nacional contra el odio y discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, dedicado al reconocimiento de la igualdad de las personas, particularmente a las luchas de todas y todos en contra de la Discriminación y exclusión de las personas por estos motivos

2.- Expresar el máximo reconocimiento y solidaridad con las luchas contra la discriminación, estigmatización, odio, violencia y negación de Derechos Humanos de las personas por razón de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género

3.- Exhortar a las autoridades públicas del Estado a establecer políticas públicas de lucha por la igualdad de todas las personas y en contra de la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género

4.- Se crea la Delegación para Asuntos LGBTI de la Asamblea Nacional en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral

5.- Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 13 días del mes de mayo de 2021

Año 211 de la Independencia

162 de la Federación

22 de la Revolución Bolivariana