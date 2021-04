Decretan Zona de Seguridad a la frontera apureña con Colombia

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López informó sobre la creación de la Zona Operativa de Defensa Integral Especial para la atención en materia de seguridad y defensa territorial de los municipios Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos del estado Apure.

Durante rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de Miraflores, el jefe castrense señaló que estas acciones están dirigidas a garantizar la paz y la integridad territorial de Venezuela, ante lo que alertó “se trata de un plan imperial para balcanizar al país”.

Adelantó que esta nueva Zodi estará dirigida por el (G/D) Alejandro Benítez Marcano y contará con la presencia de la 94° Brigada Especial Negro Primero la cual estará bajo el mando operativo del (G/B) Wilfredo Medrano Machado. “A ambos los conozco muy bien y son generales de mi entera confianza”, resaltó.

Señaló que entre las medidas a adoptar en estos municipios apureños estarán restricciones de transito terrestre, aéreo y fluvial, así como la aplicación de planes especiales de seguridad pública que hagan frente a los grupos que pretendan generar desestabilización en este territorio.

“El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CeoFanb) en coordinación con las autoridades locales y estadales establecerán restricciones de horarios para el tránsito terrestre fluvial y aéreo”, explicó e indicó que a la par con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería se procederá al fortalecimiento de los controles migratorios con la utilización del captahuellas para las personas que se movilizan desde y hacía Colombia.

Advirtió que entre las medidas especiales se encuentra la posibilidad de realizar inspecciones a muebles e inmuebles, así como aplicar medidas de desalojo de espacios públicos que se consideren, esto bajo el estricto cumplimiento de los procedimientos establecido en las leyes venezolanas.

Resaltó que estas medidas ordenadas por el presidente Nicolás Maduro, están dirigidas a garantizar el control del Estado en este territorio y evitar la escalada bélica que aseguró promueven desde Estados Unidos con el apoyo de Colombia.

“No estamos cantando victoria porque sabemos que están en una operaciópn deliberada de desgaste contra la Fanb y no nos vamos a degastar porque nosotros no vamos a permitir que ningun grupo llámese como se llame se instale en Venezuela y no nos vamos a desgastar porque esta es la guerra de todo el pueblo. Apure es nuestro, Apure es de los laceros de Páez, Apure es del Negro Primero, Apure es de Venezuela y no nos lo van a quitar”, sentenció.