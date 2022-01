Defensa de Alex Saab: caso contra su inmunidad diplomática es débil

David Rivkin, representante del equipo de abogados del diplomático venezolano Alex Saab, secuestrado en Estados Unidos, estimó que están intentando retrasar el juicio sobre su inmunidad diplomática, con la esperanza de que se derrumbe y “colabore”.

“Están ganando tiempo para retrasar la disposición o la cuestión de la inmunidad en el fondo por dos razones: la primera si tienes una posición legal débil, ganar tiempo es lo que intentas hacer porque, es mejor perder dentro de seis meses, que dentro de seis semanas; y segundo lo que suele ocurrir en los casos penales es que el gobierno simplemente retrasa, intenta retrasar, retrasar y retrasar, con la esperanza de que el acusado se derrumbe de alguna manera y coopere”, explicó en entrevista con El Nuevo Herald.

Rivkin destacó la valentía que ha signado al Enviado Especial de Venezuela pese a las torturas a las que fue sometido en Cabo Verde y su encarcelamiento en Estados Unidos.

“Alex Saab fue tratado horriblemente en Cabo Verde, que lo torturó. Es un hombre muy fuerte, un hombre valiente. Pero echa de menos a su familia, le gustaría volver a su trabajo”, dijo.

Reconocimiento inminente

El jurista norteamericano se mostró confiado en una sentencia favorable en función del reconocimiento de la inmunidad que posee Alex Saab.

“No hay duda de que Alex Saab es un Enviado Especial de Venezuela a Irán. Ambos países lo han dicho sin ambigüedad y claramente en numerosas ocasiones”, dijo al señalar que Estados Unidos como firmante de la Convención de Viena está obligado a su reconocimiento.

“El artículo 29 de esta convención indica que un agente diplomático como el Sr. Saab tiene derecho a la inmunidad frente a cualquier forma de arresto y detención. La convención también está respaldada por una legislación llamada Ley de Relaciones Diplomáticas, que especifica en el artículo 254 que Saab tiene derecho (…). Así que también diría que Estados Unidos ha adoptado históricamente una visión muy amplia de la inmunidad diplomática en general y de la llamada inmunidad en tránsito, que es una palabra elegante para referirse al tránsito de los Enviados Especiales mucho antes de la Convención de Viena del 61”, precisó.

“Puedo decirles que no hay ningún caso, ninguno, ni uno solo en la historia de EE.UU., en el que haya adoptado la posición que han tomado con respecto al caso del Sr. Saab, no hay ni un solo caso diplomático, y ciertamente no hay ningún caso en el que EE.UU. haya argumentado en los tribunales contra la inmunidad diplomática en estas circunstancias”, subrayó.

Sobre las implicaciones que pudiera tener el desconocimiento que existe por parte de Estados Unidos hacia el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Rivkin recalcó que Alex Saab fue nombrado como Enviado Especial en 2018, tiempo donde no existía desconocimiento a la legitimidad del mandatario venezolano.

“Alex fue nombrado como Enviado Especial antes de que surgiera toda la situación de Maduro, y no es el enviado de un presidente, es un enviado de Venezuela.

Ilegalidad predominante

Por su parte, la también integrante del equipo de defensa de Alex Saab, la abogada Nancy Hollander llamó la atención sobre los procesos ilegales que han signado el caso del diplomático venezolano que comenzó en Cabo Verde.

“Hay que volver a mirar por qué lo hicieron los Estados Unidos. ¿Por qué estaban allí en Cabo Verde? ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo sabían que estaba allí? ¿Y por qué estaban interesados? Y de nuevo, ellos la fuerza de los EE.UU. básicamente lo forzaron a bajar de un avión, pidieron a la gente de Cabo Verde que lo hiciera por ellos. Él estaba en su avión, entraron en el avión, se lo llevaron, lo torturaron y él presentó declaraciones juradas a la ONU y hará algunas más en la causa penal, pero lo torturaron, le pusieron una bolsa en la cabeza, le pusieron agua, lo golpearon. No le dejaron comer ni beber durante varios días, lo pusieron en una celda solitaria, horrible, con hormigas y otras alimañas, no le dejaban hacer ejercicio como a los demás presos y ¿sabes por qué hicieron todo esto? Porque volvían y decían, coopera, coopera, coopera. Eso es lo que querían”, denunció.

“Sabemos que Estados Unidos utiliza a otros países para torturar a la gente. Esto no es nada nuevo. Ha sucedido en los casos de Guantánamo. Ha sucedido en casos anteriores. Estoy segura de que está al tanto de ellos. El gobierno de Estados Unidos envía a gente, ha enviado a gente a Jordania, ha enviado a gente a Egipto, ha enviado a gente a lugares de Europa y ahora a Cabo Verde, diciendo que otros los torturan y luego nuestras manos están limpias”, añadió.

La abogada Hollander afirmó que toda esta actuación ilegal por parte de Estados Unidos que culmina con su segundo secuestro instruido por el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), a sabiendas de una derrota en lo judicial, solo buscaba obtener información que sirviera para fortalecer la estrategia desestabilizadora que contra el Gobierno de Nicolás Maduro instrumentaron a través del exdiputado Juan Guaidó.

“Cuando piensas en por qué el DOJ hace esto cuando sabían que iban a perder, creo que querían obtener información del Sr. Saab y querían que les proporcionara información sobre el Gobierno de Maduro que pudieran usar para asegurar el gobierno de Guaidó, porque eso es lo que quieren, especialmente ahora que los países europeos le han quitado su apoyo a Guaidó”, puntualizó.

No lo podrán doblegar

Los abogados Rivkin y Hollander destacaron la valentía y lealtad que ha signado a Alex Saab, actitud que ha sido el mayor de los obstáculos para los planes del DOJ en su afán por obtener información por parte del diplomático venezolano.

“No cooperará. Es un hombre fuerte, y el gobierno fracasó en sus esfuerzos en Cabo Verde, pero sigue manteniéndolo en prisión”, indicó Hollander, comentario que fue secundado por Rivkin quien resaltó que “definitivamente es un hombre fuerte”.

“Me he reunido con él varias veces desde que fue extraditado a Miami en una primera fase, y he hecho una declaración en su nombre indicando que tiene la intención de luchar. No va a abandonar a su gobierno”, resaltó Rivkin.

Denuncian que entre las situaciones a las que ha sido sometido el Enviado Especial de Venezuela, está la ausencia de las vacunas antiCovid de refuerzo que han sido solicitadas para garantizar la salud de Saab.

“Lo vi el lunes de esta semana. Ha estado pidiendo, por ejemplo, un refuerzo. Quiero decir, están en cuartos apretados allí y necesitan todas las vacunas que puedan conseguir, para que no se contagien de covid-19. La gente sin el refuerzo está enfermando mucho más que la gente que tiene el refuerzo. Hemos estado preguntando todos los días, estamos dispuestos a llevar a un médico allí y proporcionarlo si no lo hacen. Y hasta ahora, ni siquiera podemos conseguirle las cosas simples que necesita para sobrevivir”, reveló Hollander.

Esperamos una decisión rápida

Sobre el litigio que se libra en el 11º circuito de Georgia, los abogados de Saab se mostraron confiados en una rápida decisión favorable en torno al reconocimiento de la inmunidad del diplomático venezolano.

“Hay un argumento oral en abril. Sólo sabemos que han fijado el argumento para principios de abril, adelantó Hollander.

Entretanto Rivkin señaló que, aunque no existe certeza en cuanto al tiempo que llevará la adopción de una decisión, “según mis estándares de apelación, tenemos una fecha bastante temprana para los argumentos”.

“Tenemos la esperanza de que se produzca una decisión rápidamente después del argumento oral”, refirió y agregó que una sentencia favorable beneficiaría incluso a Estados Unidos.

“La reivindicación de una inmunidad diplomática no sólo es importante para Alex Saab, no sólo es importante para Venezuela de la que es un Enviado Especial, creo que es importante para los Estados Unidos, y es importante para todo el mundo. Así que me gustaría que la gente apreciara lo tremendamente importante que está en juego aquí”, subrayó.

“Tenemos confianza en nuestro caso, y tengo confianza en la fuerza del Sr. Saab de que superará esto, porque debe hacerlo, para volver con su familia en Venezuela, y eso es lo que quiere más que nada, volver con su esposa e hijos en Venezuela”, sentenció Hollander.