Defensa de Alex Saab logra victoria procesal en tribunal de EEUU

El equipo de abogados del diplomático venezolano Alex Saab logró una importante victoria procesal el 6 de agosto en la Corte de Apelaciones del XI Círculo y se espera que esto conduzca al reconocimiento de la inmunidad diplomática del Enviado Especial de Venezuela por parte de esta respetada Corte.

El Dr. José Manuel Pinto Monteiro, abogado principal de Alex Saab en Cabo Verde, informó que “la Honorable Corte emitió una orden indicando que la apelación pasará a la etapa de investigación y ordenó al Departamento de Justicia que presente su respuesta dentro de 30 días”, agregando que “esta decisión previa elimina un obstáculo procesal importante y también indica el gran interés del 11° Círculo en la cuestión fundamental de la inmunidad diplomática del Sr. Saab”.

El equipo de la defensa quiere aclarar un punto específico con respecto al caso en curso en el Tribunal de Apelación del Distrito 11: “El Departamento de Justicia ha argumentado que el estado diplomático del Sr. Saab no ha sido registrado / aceptado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Equipo de Defensa señala respetuosamente que el Departamento de Estado de EEUU no funciona como un registro global de todos los diplomáticos del mundo. De hecho, no existe un proceso por el cual un Enviado Especial o un embajador residente de un país extranjero a otro (y donde los Estados Unidos no son el país emisor ni el receptor) tenga que obtener ningún tipo de registro, como el Departamento de Justicia pretendía que la Corte creyera, con el Departamento de Estado de Estados Unidos”.

Entretanto, Femi Falana, abogado principal de Alex Saab ante la CEDEAO, comentó que “si la Honorable Corte dictamina que Alex Saab es el Enviado Especial de Venezuela y, como tal, tiene derecho a inmunidad, la acusación de Estados Unidos sería revocada, y los Estados Unidos se verían obligados a retirar su solicitud de extradición y el Sr. Saab sería puesto en libertad de inmediato».

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 11º Círculo es una de las trece cortes intermedias de apelación dentro del sistema judicial federal de los Estados Unidos.

Los tribunales federales de EEUU están divididos geográficamente en 89 distritos dentro de 50 estados y Washington, DC. Las apelaciones del tribunal de distrito se dirigen a uno de los trece “tribunales de apelación” intermedios determinados por la geografía del tribunal de distrito. El 11° Círculo decide sobre las apelaciones de los tribunales de distrito federales en Alabama, Georgia y Florida. Así, el 11º Círculo es el Tribunal de Apelaciones que preside las apelaciones del Distrito Sur de Florida, el tribunal encargado de enjuiciar a Alex Saab.

El diplomático venezolano Alex Saab se encuentra detenido ilegalmente desde el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, Isla de Sal, siendo objeto de una solicitud de extradición por motivos políticos presentada por Estados Unidos.