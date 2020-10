Denuncian que tras fracaso en Bolivia, EEUU apunta al país

Luego de su fracaso en Bolivia, Trump pide a la OEA que no reconozca las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela. Pero Trump ya anunció que no reconocerá los resultados de sus propias elecciones si no las gana.



¿Le pedirá a la OEA que desconozca las de EEUU también? pic.twitter.com/DuBB0TSSCc