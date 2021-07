Diálogo debe centrarse en economía, servicios públicos y seguridad

En una solicitud dirigida a la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional (AN), el presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó propuestas que permitan solventar nudos críticos en materia de economía, servicios públicos y seguridad.

“Es importante la sistematización de las propuestas que están recogiendo (…) Que puedan llegar al más alto nivel de decisión del Estado y la Asamblea Nacional para el contenido de las leyes y para las políticas públicas, que ustedes sean los intermediarios directos de la sociedad venezolana”, exhortó desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas.

Al destacar que “me gusta el debate, escucho hasta los adversarios más duros”, consideró de vital importancia la recepción de reclamos, críticas, propuestas y soluciones expuestas por los sectores convocados al diálogo, dado que será la vía para ajustar o reformular los métodos que sean necesarios.

En materia de economía, el Dignatario puntualizó que “estoy abierto a sostener reuniones con todos los sectores del país”, así como a planteamientos de reformas de leyes, cambios de políticas e iniciativas monetarias, financieras y comerciales.

“Iré a la mesa que me convoquen para un diálogo nacional porque nuestras escuela es la escuela del comandante Hugo Chávez”, recalcó.

De igual modo, ratificó su disposición de participar en una sesión pública de trabajo para revisar propuestas y recomendaciones vinculadas a la seguridad, área vulnerada al sur de Caracas a raíz del financiamiento de estructuras criminales por sectores de la extrema derecha venezolana.

Por otra parte, Maduro llamó a dar fuerza “a la economía social, a la nueva economía emergente de la comunidad, de la familia, del barrio, es poderosísima”.

A los integrantes de esta Comisión expuso que, en la actualidad, incluso, hay quienes estudian fenómenos desde el punto de vista sociológico. “¿Cómo la sociedad venezolana no se quedó de brazos cruzados, frente a las sanciones, y la pérdida del 99 por ciento del ingreso en riquezas del país? El pueblo empezó a hacer cosas, yo lo vengo diciendo (…)”.

En este encuentro reconoció aspectos que siguen siendo un desafío para el país, al decir: “Hay que recuperar la industria petrolera, la estamos recuperando, la industria petroquímica y refinación, la estamos recuperando, hay que recuperar la pequeña y mediana industria, va camino a su crecimiento”.

“¡Que recuperar y producir la comida en Venezuela!, la estamos produciendo, los productores del campo la están produciendo, el 80 por ciento del alimento que traíamos del exterior, ahora se produce en tierra venezolana, milagro de la mano campesina”, indicó el Jefe de Estado venezolano.

El Mandatario nacional ratificó que está abierto a todos los sectores, “he visto que se han reunido con Fedeindustria, Consecomercio, Fedecamaras, bueno abran las compuertas a hablar con todos, estoy listo para hablar con todos y todas, en esta mesa y en la mesa que me convoquen”, dijo a los presentes.

“Iré a la mesa que me convoquen, no tengo prurito, prejuicio, complejo ni de inferioridad, ni de superioridad, no tengo ego, no caigo en la estupidez del sectarismo, estoy listo para hablar con todos, es nuestra escuela, la escuela del comandante Chávez”, sostuvo el Dignatario.