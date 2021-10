Diosdado Cabello chequeó la maquinaria roja del Tuy y La Guaira

El presidente nacional del Comando Aristóbulo Istúriz y primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, aseguró este jueves durante el chequeo de la maquinaria de la tolda roja del estado Miranda, que el pueblo revolucionario de los Valles del Tuy está determinado a ganar las elecciones del próximo 21 de noviembre.

“La oposición venezolana destrozó la Asamblea Nacional en el año 2.015, cuando ganaron las elecciones y no hicieron nada por el pueblo. Ahora le toca al pueblo pasarle factura”, aseveró

Cabello Rondón recalcó, desde las instalaciones del Polideportivo Hermanos Vargas en el sector El Rodeo en Ocumare del Tuy, que a pesar de las manipulaciones de los sectores de oposición, Miranda ha estado apegado a la revolución y fiel a los ideales de Chávez. «El pueblo mirandino, especialmente en los Valles del Tuy, ha estado firme, con conciencia, a pesar del bloqueo económico, pandemia y sanciones. Estamos acá por convicción», acotó.

Precisó que la victoria contundente de la Revolución Bolivariana en las próximas elecciones descansa en la organización de las bases. El jefe del comando de campaña revisó la estructura política y chequeó la maquinaria del 1x4x10 en los seis municipios de los bajos mirandinos. Refirió que «tenemos una gran tarea. Los sectores de la oposición no tienen vergüenza. Tenemos una base dura en el Tuy, donde hay un pueblo sabio y rebelde. Nos queda un mes para darle una derrota histórica a la oposición. El pueblo les va a pasar factura por mentirosos y aprovechadores de la política».

Detalló que en esa región del país, hay 321 Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) desplegadas en los 6 municipios

“Este pueblo tiene una determinación a ganar las elecciones y que Venezuela sea hoy, mañana y siempre territorio de la Revolución Bolivariana; nosotros no tenemos ninguna duda el pueblo está determinado a hacerlo”, refirió.

Solicitó a los observadores internacionales meterle el ojo a la estructura 1 por 10, a fin de que vean que el chavismo sigue gobernando. «Esa es la importancia del trabajo del 1×10. El carácter científico es chequear, revisar y organizar la votación. Hay que ponerse las pilas. Las mujeres son mejores organizando», sostuvo.

El Vicepresidente del Psuv insistió en que la derecha no merece ganar ni una sola alcaldía, gobernación, concejo municipal ni legislativo. “Cuando Héctor Rodríguez dice que va a trabajar el agua, él es el único que lo puede hacer, no la derecha, pues ellos son candidatos de las grandes capitales. Nosotros somos los candidatos del pueblo que no se rinden y luchan», dijo y afirmó que «nos estamos enfrentando al imperialismo norteamericano, capaz de bombardear, secuestrar, matar».

Destacó que Miranda es el segundo estado con mayor votación en los últimos procesos desarrollados en el país. Solamente en los Valles del Tuy existen 321 Ubch desplegadas en los 6 municipios, 1341 comunidades, 11.010 calles con jefas con equipo que las acompañan con fuerza política y ratificó que la población de los Valles del Tuy se ha mantenido arraigada a la Revolución.

«Estamos organizados para ganar una elección», reiteró. Instó a corregir detalles referentes a la comunicación telefónica. El gobernador y candidato a la reelección, Héctor Rodríguez, agregó que en el estado existen 1.135 líderes de Ubch, 30.640 jefes de calles y 4 mil voceros de comunidades, «quienes representan más de 100.000 movilizadores, listos para el triunfo del 21 de noviembre».

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprovechó para destacar el papel de la mujer dentro de la revolución y del partido. “La mujer siente que lo que está en juego es el futuro de la patria, de sus hijos y de sus nietos. Hoy día es quizás la mayor garantía de la Revolución Bolivariana la fortaleza ideológica y de conciencia de la mujer revolucionaria, socialista”, dijo.

De igual manera llamó a afinar las maquinarias para la victoria del 21 de noviembre, cuidando los detalles.

«Estamos haciendo el trabajo para ganar esta elección, nosotros queremos ganar esta elección y la vamos a ganar, este Pueblo tiene una determinación para ganar esta elección y que Venezuela sea hoy maña y siempre territorio de la Revolución», dijo en compañía del Gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez.

Un toque en La Guaira

Diosdado Cabello también realizó una evaluación a la maquinaria de la tolda roja en La Guaira, durante un acto realizado realizado en el Parque Aeropuerto de la parroquia Urimare, desde donde advirtió que » los chavistas tienen moral para tocarle la puerta a los opositores y convencerlos de que vayan a votar el próximo 21 de noviembre. «No hay nada como el contacto cara a cara y escuchar al pueblo en la calle, al hacer referencia a que las redes sociales solo son una herramienta de apoyo para mantener comunicación con la gente», sentenció. .

Con información de Airamy Carreño Espejo y Narkys Blanco