Diosdado Cabello: «Cojedes ganará todo y se mantendrá invicto»

Desde la Villa Olímpica ubicada en San Carlos capital de Cojedes, el candidato por el Gran Polo Patriótico (GPP) a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, inició formalmente la campaña electoral en la entidad.

En compañía de los candidatos, 12 hombres y mujeres que representan al Gran Polo Patriótico, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), señaló en el multitudinario acto que irán de la mano del pueblo el próximo 6 de diciembre a rescatar la Asamblea Nacional.

Cabello, hizo un recorrido por la historia reciente del parlamento nacional acotando que en 5 años que tiene la oposición venezolana en la AN, solo han aprobado una ley, mientras que en revolución, desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez, fueron aprobadas 970 leyes que apoyan al pueblo.

En este sentido, recalcó que los diputados de oposición que permanecen en la AN, se han encargado de promover conspiraciones y robos, además de solicitar numerosas sanciones para oprimir a todo el pueblo venezolano.

El candidato nacional, elogió la organización y movilización demostrada por los cojedeños, que han acompañado el proceso revolucionario otorgándole en cada contienda electoral durante 22 años, todas las victorias.

Cabello, convocó a ganar todo en la entidad, «que no nos de pena ganar todo, Cojedes ganará el circuito uno, el circuito dos y los nominales, se mantendrá invicto (…) no es nuestra culpa que ellos no estén preparados para esta contienda», afirmó.

En el mismo orden de ideas, Cabello invitó a mantener y reforzar las medidas de seguridad y prevención contra el covid-19, asegurando que el 6-D, será muy seguro asistir a votar, recalcó que el venidero 15 de noviembre se ajustarán los detalles para que los votantes sepan como ejercer el sufragio durante el segundo simulacro electoral.

Para cerrar, elogió el trabajo organizativo del Psuv y de los Clap, que han visitado, organizado, documentado y mapeado comunidad por comunidad, calle a calle, junto a los líderes sociales el territorio cojedeño, recalcando que este trabajo de 5 años les ha permitido adelantar camino para recuperar la Asamblea Nacional.