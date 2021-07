Diosdado Cabello: El Imperialismo odia a Haití desde hace 200 años

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello aseveró que “el imperialismo odia al pueblo de Haití, por lo que no debe extrañarnos nada de lo que le hagan, que no es otra cosa que lo que le han hecho desde hace 200 años”.

Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello haciendo referencia a la política de expansión y dominio territorial, cultural y económico de una nación que intenta someter a otras, indicó que le hacen maldades a ese pueblo mientras el mundo cierra los ojos sobre lo que allí sucede y hace el imperialismo. “Hubo un terremoto y mandaron tropas”, recordó Cabello quien recalcó el apoyo de Venezuela al pueblo haitiano.

Seguidamente, Diosdado Cabello aseveró que “por el pueblo de Haití seguiremos adelante y reitero que ese presidente asesinado no era de nuestro afectos para nada, una cosa inexplicable, Venezuela tanto que ayudó y de repente él comenzó a votar contra nosotros, algo le hizo a los Estados Unidos que no les gustó, ya es sospechoso que los EEUU salió diciendo que no fueron ellos, nadie los está acusando y salieron a decir ¡yo no fuí!, la eterna historia” .